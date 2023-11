La polémica eclipsa las WTA Finals: sede en una ciudad en plena temporada de lluvias y tormentas, solo dos pistas para entrenar y falta de promoción del torneo

La tenista bielorrusa, Aryna Sabalenka, en la semifinales del WTA Finals (Reuters / Henry Romero)

La WTA Finals ha sido un torneo para olvidar. Se trata del campeonato que cierra la temporada femenina y ha sido un completo desastre. Elección de la sede tan solo mes antes, solo dos pistas de entrenamiento y en malas condiciones, falta de promoción, mala distribución del calendario y un temporal marcado por las lluvia que ha condicionado el estado de muchas pistas y retrasado la final, dado que no cuentan con una pista cubierta. Una serie de problemas que ha provocado una oleada de críticas de las mejores jugadoras del mundo contra la WTA, quienes sienten una “falta de respeto” por la mala organización del torneo.

La Copa de Maestras ya arrancaba de la peor forma posible: sin sede. Mes y medio antes de que diera comienzo el torneo todavía no se conocía cual era el país que iba a acoger este evento. El presidente de la WTA, Steve Simon, anunció que sería Cancún la sede elegida con tan solo un mes de antelación. Si las cosas empezaban ya mal, se iban a poner todavía peor y lo que iba a ser toda una fiesta del tenis, reuniendo a las ocho mejores del mundo, ha acabado siendo todo un despropósito.

El problema es que ahora es temporada de lluvias y huracanes en Cancún, algo que ha marcado el transcurso del torneo. Agua estancada en las pistas, fuerte viento y varios partidos han sido suspendidos durante el torneo por este motivo, entre ellos la semifinal. El encuentro que enfrentaba a Aryna Sabalenka e Iga Swiatek estaba agendado para el sábado 4 de noviembre y ese día se inició.

Sin embargo, cuando la número dos del mundo vencía a la bielorrusa por 2-1 en el primer set, cuando se levantó un temporal. La lluvia y el fuerte viento obligó ha paralizar el partido y tras una hora de suspensión, la WTA se vio obligada a concluir el encuentro y acabarlo al día siguiente. Una decisión que ha llevado a mover de fecha también la final del torneo que iba a tener lugar el domingo 5 de noviembre mientras que ahora se disputará este lunes 6.

Uno de los principales motivos por el que se ha producido este contratiempo es que las instalaciones no cuentan con pistas cubiertas que permitan cerrar el recinto en caso de lluvias en vez de tener que suspender el partido. Una situación que ha llevado a la número uno del mundo a no saber si reír o llorar con las situaciones que ha dejado el torneo, quien además ha compartido un video al respecto.

Martina Navratilova pide la dimisión del presidente de la WTA

Quien tampoco ha dudado en criticar a la organización ha sido la extenista Martina Navratilova, que no entiende la elección de Cancún como sede ni el retraso de esta decisión: “No debería haber llegado tan tarde la elección. Hubo una secuencia de malas decisiones. Steve Simon ha sido el jefe durante nueve años y aquí estamos... ¿Venir a Cancún en época de lluvias? No puedes estar esperando que no llueva en un evento de primer nivel como este. Tienes que asumir las malas decisiones que tomaste”.

A lo que añade: “Tal vez haya llegado el momento de un nuevo liderazgo. Siendo esta una asociación de mujeres y estando involucrada durante tanto tiempo, desde el principio, sólo hemos tenido tres mujeres al frente. Creo que ya es hora. Espero que cuando tengamos un nuevo líder, sea una mujer. Hay muchas que están cualificadas para el puesto. Va a ser difícil que Steve siga, todo apunta en otra dirección”. Hasta el momento, Simon no se ha pronunciado al respecto, la estrategia de la WTA es mirar hacia delante, que la final se dispute este lunes y cerrar por este año el circuito, mientras las jugadoras sienten la “falta de respeto”, según afirmó Sabalenka, por el nivel de organización en un torneo de tales magnitudes.