Alessandro Lequio responde a Ana Obregón tras acusarle de “despreciar” a su hijo por no ir al bautizo de Ana Sandra

Ana Obregón y Alessandro Lequio. (Mediaset España)

El pasado domingo 17 de diciembre tuvo lugar el esperado bautizo de Ana Sandra, la hija póstuma de Aless Lequio. Ana Obregón ha contado en una exclusiva todos los detalles sobre la celebración y ha dedicado unas duras palabras a su expareja, Alessandro Lequio, por no asistir al acto pese a estar invitado.

“Alessandro no es que estuviera invitado, es que es su abuelo y me encantaría que hubiera venido. Les he escrito a los dos, a María [esposa de Alessandro] y a él. Y a Ena, claro, que es su tía”, ha dicho la actriz en ¡Hola!, donde no ha ocultado su decepción por la ausencia del italiano. “Me entristece mucho por Aless. Lo veo como un desprecio hacia él. Pero, en fin, cada persona es como es”, sentencia en la entrevista.

Tras publicarse estas palabras de Obregón, Lequio ha estado este jueves en Vamos a ver y ha insistido en su decisión de mantenerse alejado de todo conflicto con la madre de su difunto hijo. “Verla tan feliz es algo maravilloso”, ha confesado.

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'. (Mediaset España)

El colaborador no ha dudado en defender el derecho de Ana a hacer “todas las exclusivas que quiera”, aunque sí ha querido aclarar que “todo el mundo sabía” que él no iba a estar en el bautizo. “Es cierto que nos escribió y es cierto que no contesté, porque no hacía falta. Todo el mundo, incluida ella, sabía que yo no iba a estar. Es absurdo darle vueltas a lo que está más que claro”, ha aseverado tras ver el vídeo con el resumen de la exclusiva de su expareja.

“No hacía falta contestar. Ella sabe perfectamente todo”, insiste Alessandro, que ha evitado pronunciarse sobre los motivos por los que se mantiene alejado de su nieta: “No quiero entrar en esta historia, ya lo he dicho muchas veces. Si es hija de mi hijo, soy el abuelo, de eso no cabe ninguna duda, pero prefiero mantenerme al margen porque así estoy mucho mejor”.

Sobre la acusación de “desprecio” a su hijo, Lequio ha preferido no entrar en conflictos. “La palabra desprecio no es la adecuada, pero no vamos a entrar en la literalidad de las palabras porque si no, no acabamos nunca”.

Finalmente, el tertuliano del espacio matinal de Telecinco ha confesado sentirse “un poco violento” por tener que responder cada vez que este asunto está de actualidad. “Trabajo en un programa y me siento en la obligación de decir determinadas cosas, pero ya sabéis cuál es mi postura. Máximo respeto a la madre de mi hijo siempre, y seguiré así”, ha espetado antes de expresar que si da algún paso, lo hará “de puertas para adentro”. “No lo voy a exhibir nunca. Dentro de lo que yo pueda, no se va a saber”, sentencia.