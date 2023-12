Todos los detalles sobre el bautizo de Ana Sandra: cambio de padrino, una sonada ausencia y un guiño a su padre, Aless Lequio

Ana Obregón junto a su hija-nieta Ana Sandra en una imagen de sus redes sociales. (Instagram.com/ana_obregon_oficial)

El año 2023 ha sido uno de los más especiales para Ana Obregón, quien llegó a copar los titulares de la prensa nacional e internacional el pasado 20 de marzo cuando asumió la maternidad de Ana Sandra, la primogénita de su hijo Aless Lequio.

La llegada de la pequeña supuso un revuelo debido a lo ético que ha sido la manera empleada para traerla al mundo. Y es que el hijo de la bióloga falleció el pasado 13 de mayo de 2020 debido a un cáncer y, tres años después, se convirtió en padre por gestación subrogada.

La muerte de Aless Lequio provocó un vacío irreparable en la vida de la presentadora. Desde entonces, su día a día no ha vuelto a ser el mismo. Aferrada al último deseo de su vástago, la actriz tomó la decisión de volver a convertirse en ‘madre’, a sus 68 años, tal vez, con la idea de seguir teniendo un pedacito de él. De esta manera, el nacimiento de su nieta le ha devuelto la ilusión y las “ganas de vivir”. Ahora, sus días tienen de nuevo sentido.

Ana Sandra está a punto de cumplir sus nueve meses y, este domingo 17 de diciembre, será la protagonista de su gran día. Ana Obregón tiene todo preparado para que la pequeña sea bautizada en una ceremonia muy especial en la que se reunirán todos sus seres queridos y su círculo cercano.

Si bien es cierto que al principio se dijo que el acto tendría lugar el viernes 15 de diciembre, la expareja de Alessandro Lequio cambió la fecha para que, finalmente, sea este domingo, según ha asegurado Así es la vida. Así, a las cinco de la tarde, la Parroquia Nuestra Señora de La Moraleja estará acogiendo uno de los momentos más emotivos para Obregón.

Guiño a su hijo

Al principio, el padrino de Ana Sandra sería Justin, uno de los mejores amigos de Aless Lequio que vive en Estados Unidos. De hecho, la actriz tomó la decisión de posponer la fecha para que estuviese presente ya que no tenía la posibilidad de viajar a España en septiembre. Pero, al parecer, y a pesar de los esfuerzos de la bióloga, él no estará presente.

Después, se especuló que sería Nacho Ansorena quien ejercería de padrino de Anita. Sin embargo, y de acuerdo con la información desvelada por Vanitatis, finalmente será Giacomo, un amigo de Aless desde los 4 años y con quien estudió en el colegio International College Spain de La Moraleja, quien bautizará a Ana Sandra. Por su parte, la madrina será la sobrina de la actriz, Celia Vega-Penichet.

La celebración católica se llevará a cabo en la iglesia Nuestra Señora de Alcobendas, la misma en la que se llevó a cabo el funeral de su hijo. Además, con la idea de tener presente a Aless, su pequeña Ana Sandra llevará el mismo faldón que el vistió en su bautismo, así cómo el resto de la familia Obregón.

Tras la misa, se llevará a cabo una fiesta posterior en el chalet de La Moraleja de la bióloga. Una reunión a la que acudirán alrededor de 30 personas, entre los que estarán sus hermanos y hermanas y sus respectivas parejas y los hijos de todos ellos. Susana Uribarri y Raúl, íntimos amigos de Obregón, también estarán presentes en la cita.

Pese a que todo apunta que se trata de un momento de lo más íntimo y familiar, quien no se espera que esté presente será el abuelo de la niña, Alessandro Lequio. Ana Obregón lo ha invitado tanto a él como a su esposa, María Palacios Milla, pero lo cierto es que no se espera que asistan. En más de una ocasión, el colaborador de televisión ha afirmado que no quiere conocer a la pequeña, por lo que, lo más probable es que no esté presente en su bautizo.