Sánchez admite que se reunirá con Puigdemont pero no aclara si antes o después de la ley de amnistía

Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, este miércoles en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. (EFE/EPA/Ronald Wittek)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque aún no tiene agendada una reunión con el expresidente de la Generalitat fugado a Bélgica, Carles Puigdemont, admite que, tarde o temprano, esta cita tendrá lugar. En una conversación informal con periodistas, el líder del Ejecutivo ha enmarcado este eventual encuentro “en coherencia con su política de normalización” en Cataluña.

No cierra la puerta a que sea antes de que se apruebe la ley de amnistía, pero sí ha mostrado su preferencia a que se produzca después de que la norma reciba el respaldo de las Cortes, algo que no se prevé que ocurra antes de abril. En todo caso, ha defendido que se reunirá con Carles Puigdemont, así como con el líder de ERC, Oriol Junqueras, no una sino “varias veces” y que se fotografiará con ambos dirigentes.

De esta manera, el líder del Ejecutivo confirma la información adelantada la semana pasada por el secretario general de JxCat, Jordi Turull, en relación a una eventual reunión entre el líder de su partido, Carles Puigdemont, y el propio Sánchez. “Nos hemos emplazado a encontrar la fecha y el lugar. Lo importante es que se encuentren y hablen, en un encuentro como debe ser, sin fotografías ni logos de partido”, añadió en una entrevista concedida este jueves a Ràdio4 y La 2. Eso sí, precisó que sería para “hablar de la negociación y profundizar en la resolución del conflicto”.

El propio Sánchez se limitó a señalar que, por ahora, no tenía agendada una cita con el expresidente de la Generalitat, pero en las filas socialistas, esta posibilidad cobra cada vez más fuerza teniendo en cuenta la importancia de los siete votos de Junts de cara a la estabilidad de la legislatura. En este sentido, el secretario general del PSOE da un paso más en la normalización de las relaciones con esta fuerza que hasta hace apenas unos meses no participaba en la gobernabilidad a nivel estatal.

