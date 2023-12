La amnistía se desinfla en su estreno en el Congreso: el Gobierno da por zanjado su debate y la derecha se enzarza

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados (Eduardo Parra / Europa Press)

Tras meses discutiendo sobre la ley de amnistía, la medida arrancó este martes de manera oficial en el Congreso con el debate sobre su admisión a trámite. Fue la primera vez que la norma era el objeto principal del pleno, a pesar de que ha copado la esfera política, social y jurídica desde la celebración de las elecciones generales en julio.

178 votos a favor de su toma en consideración y 172 votos en contra fue el resultado de la votación por llamamiento entrada la noche, realizada de esta manera a petición del PP para “retratar” a los diputados socialistas. Si bien, su debate no solo reafirmó al PSOE en su posición y ratificó la división del Congreso en dos bloques, sino que dio lugar a un nuevo capítulo del enfrentamiento entre PP y Vox en su carrera por capitalizar el malestar por los pactos de Pedro Sánchez con los partidos independentistas.

La amnistía inicia ahora su camino en el Congreso y, ante la intención de ERC de incluir “retoques técnicos” para apuntalar su aplicación, los socialistas se cierran en banda a incluir cambios políticos y no esperan sobresaltos durante la tramitación de la norma en la Cámara Baja. Asimismo, en Moncloa dan por zanjado el debate y no auguran picos de tensión a pesar de la previsión de que la norma reciba el aval definitivo en las Cortes en abril.

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes, cerca de las once de la noche, la toma en consideración de la proposición de Ley de Amnistía registrada por el PSOE tras sus acuerdos de investidura con ERC y Junts. La iniciativa ha superado este primer examen con apoyo de PSOE, Sumar y sus aliados nacionalistas e independentistas, mientras que el PP, Vox, Coalición Canaria y UPN han votado en contra. (Fuente: Congreso/EP)

El PSOE fía su estrategia a justificar la norma, impulsada en el Parlamento, “con luz y taquígrafos”, en plena consonancia con los parámetros constitucionales, aunque tenga un carácter “excepcional” y que cuenta con el respaldo de una mayoría absoluta. Lejos de rehuir el debate, su portavoz en el Congreso, Patxi López, fue quien se puso al frente de la nave socialista para defender la amnistía desde la tribuna.

Lo hizo evocando la Carta Magna y la democracia, pues en “la propia Constitución nace de una amnistía. No habría ni Transición ni Constitución sin amnistía”. En esta línea, los socialistas quieren equiparar esta norma (afectará a 309 independentistas y 73 policías) con la ley de amnistía de 1977 (perdonó a todos los funcionarios del régimen franquista que pudieran haber cometido actos de “violencia institucional” y extendió el perdón para los presos con delitos de sangre). “No se puede sostener que perdonar torturas, asesinatos, el sometimiento de un pueblo bajo una dictadura era tener sentido de Estado y superar la fractura en Cataluña con el mismo instrumento, la amnistía, es romper España”, apostilló el exlehendakari vasco.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. (Eduardo Parra/Europa Press)

Por otro lado, los de Pedro Sánchez se escudan en que la aprobación de la norma es un claro ejemplo del ejercicio de la democracia al llevarse a cabo mediante tramitación parlamentaria. Asimismo, López quitó hierro al hecho de que la norma, pese a ser la primera que impulsa el PSOE en el Congreso tras la investidura de Pedro Sánchez, no estaba contemplada en el programa electoral del 23-J.

Este es el principal motivo por el que el PP ha pedido una repetición electoral, por lo que el portavoz socialista contraatacó: “¿Venía en nuestro programa electoral? No, porque nunca vienen en los programas las medidas que pactas con otros partidos. ¿O es que cuando Aznar pactó con Pujol las cesiones venían en su programa?”, cuestionó Patxi López en alusión a los pactos sellados por el expresidente popular con líder de CiU, Jordi Pujol, para poder ser investido presidente del Gobierno (José María Aznar acordó con el presidente catalán traspasar competencias a Cataluña en materia de tráfico).

Más allá de la disputada oposición a la norma, el PSOE tuvo de su lado a Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG, cuyos portavoces se mostraron convencidos de que la amnistía a los encausados por el procés servirá para superar la confrontación y devolver el conflicto a la política, dedicando duras críticas al PP por su oposición a la medida. “La hipérbole cansa y hace daño a cualquier país”, apostilló el portavoz republicano, Gabriel Rufián.

La enésima ruptura del PP y Vox

La derecha protagonizó un cambio de papeles en este debate. Mientras el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se lanzó a la yugular del Gobierno, asegurando que era el día más triste desde el 23 de febrero de 1981, cuando en el Congreso de los Diputados se produjo un golpe de Estado. También aseveró que el Gobierno está deslegitimado y es reaccionario, e incluso llegó a advertir de que, con la amnistía, abría la puerta a poder condenar a inocentes, porque había hecho todo lo contrario al convertir a culpables en inocentes, en alusión a la medida de gracia.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abandona el hemiciclo tras el debate sobre la proposición de ley de amnistía. (EFE/Fernando Villar)

Con todo, Feijóo advirtió al Gobierno de que el PP no va a permitir que Sánchez haga con España lo que ha hecho con el PSOE, y avanzó la creación de una comisión de investigación de la amnistía en el Senado. Fuentes del PP confirman la estrategia de dilatar este debate, “si pretenden que la amnistía pase rápido, que se olviden, aún queda toda la legislatura”, señalan.

Por su parte y contra todo pronóstico, Vox asumió el papel de oposición a Feijóo. Del limitado tiempo que tenía Santiago Abascal para cargar contra la amnistía (7 minutos), empleó la mayor parte del mismo en hacer lo propio con el líder del PP. Para Abascal representa un “simulacro de oposición” que no está “a la altura” del grave momento que vive España con la tramitación de la amnistía. Incluso llegó a sacar a colación un tema delicado para el líder gallego: la foto con el narcotraficante Marcial Dorado.

“¿Saben cuántas veces me han exigido en directo, en televisión, que condene una foto suya con una persona por la que, de manera injusta, le querían relacionar a usted con el narcotráfico? Y yo nunca me he sumado ni me sumaré en el futuro a esos linchamientos”, aseguró el líder de Vox, visiblemente ofuscado. “Vox se equivoca de adversario”, responden fuentes del PP a la intervención del que es su socio en cinco gobiernos autonómicos y en más de un centenar de municipios.