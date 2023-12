Ucrania busca voluntarios “hispanoparlantes” para el frente: 3.000 euros al mes y 367.000 si mueres

Efectivos del 4º Batallón de la Legión Internacional

Ucrania busca voluntarios “hispanoparlantes” para combatir en el frente en su guerra contra Rusia, un conflicto que en febrero cumplirá dos años. La ‘Legión Internacional para la Defensa de Ucrania’ colgó en sus redes sociales el pasado 30 de noviembre un llamamiento para reclutar militares que hablen castellano o voluntarios sin experiencia en combate. La Legión, formada por un decreto del Gobierno de Zelenski tras la invasión del Ejército de Putin, ha habilitado incluso una página en español para que los interesados puedan conocer qué requisitos se demandan y qué ofrecen los ucranianos para luchar en sus filas.

La Legión Internacional acepta voluntarios de entre 18 y 60 años, que no tengan antecedentes penales, sin enfermedades crónicas (es decir, en buen estado de salud y buena forma física). Además, “todos los candidatos deben ser capaces de realizar los trabajos y tareas básicas de infantería y capacidad de entrar legalmente a Ucrania”. Pero un detalle. Ucrania no organiza el viaje a los candidatos. Deben llegar al país por sus propios medios. La experiencia militar es una ventaja, pero no es obligatoria. La Legión también valora haber servido policía, bombero y “organizaciones paramilitares”.

Es difícil saber con exactitud cuántos combatientes extranjeros combaten con el Ejército de Ucrania. En marzo, el Ministerio de Defensa de ese país los cifró en unos 20.000, de 52 nacionalidades distintas. Pero esta guerra también va de relatos. En julio de este año, Rusia aseguró que Ucrania ha contratado desde el comienzo de la guerra a 11.675 mercenarios de 84 países. La mayoría llegó de Polonia, Estados Unidos, Canadá, Georgia, Reino Unido y Rumanía.

De países de habla española hay pocos. Pero tampoco hay datos oficiales. En junio de 2022 se hizo público que un ciudadano español, Ángel Adrover Martínez, un mallorquín de 31 años, había fallecido en combate. Esta misma semana el ministerio de Asuntos Exteriores español informaba del fallecimiento de otro joven, de origen catalán y 26 años, que también formaba parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Sería el segundo español caído en esta guerra. El diario El País publicó a principios de año que una veintena de soldados peruanos también se han alistado en el bando ucraniano. El Ejército de Zelenski también tiene entres sus filas a un batallón bautizado como Bolívar, con combatientes venezolanos, colombianos y argentinos.

Entrenamientos de la Legión Extranjera de Ucrania

¿Qué ofrece la Legión para enrolarse en sus filas? Lo principal, un sueldo al mes. Se trata del salario estándar de un soldado ucraniano y este varía dependiendo de las condiciones del servicio. El pago se realizará en bancos locales. Las cifras aproximadas son: 600 dólares al mes (550 euros) tras la línea del frente, 1200 dólares al mes (1.101 euros) por servir en zonas de peligro y 3.300 dólares mensuales si estás desplegado en combate (3.029 euros). “Por favor, tenga en cuenta que estas cifras son una aproximación dado que los ratios de intercambio de moneda pueden variar y también hay unidades que reciben pluses adicionales”, explican desde la Legión Internacional.

La web habilitada para facilitar toda la información deja claro que los soldados heridos reciben tratamiento totalmente gratuito y una pensión en caso de discapacidad. Las familias de soldados caídos en combate recibirán unos 400.000 dólares (367.000 euros). La Legión quiere dejar claro que los que se alisten no serán considerados ni mercenarios ni criminales. “Serán a todos los términos legales un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como los ucranianos que sirven. Sin embargo, recomendamos revisar las leyes de su país en cuanto al servicio en un ejército extranjero”. El único límite que existe es que los extranjeros no pueden ocupar puestos de oficiales. La duración del contrato es de tres años que se prolongarán automáticamente. El voluntario puede rescindir su contrato de reclutamiento mientras no esté desplegado en combate.