Giráldez dejará de ser entrenador del Barça en junio: “Decidí no renovar y aceptar otra oferta”

El entrenador del FC Barcelona femenino coach Jonatan Giráldez. (REUTERS/Albert Gea)

Jonatan Giráldez (Vigo, 1991) asumió el cargo de entrenador del Barcelona femenino en el verano de 2021, como sustituto de Lluís Cortés. El gallego ha sido el principal protagonista de la época dorada del club, con el que ha conseguido dos Ligas, una Copa de la Reina, dos Supercopas y una Champions League. Este año aspira a lograr un póker de títulos históricos para poner broche de oro a la temporada y a su etapa como azulgrana. Tal y como adelantó Relevo el domingo, Giráldez parecía haber tomado la decisión de abandonar su etapa al mando del conjunto culé para poner rumbo a Estados Unidos. En la rueda de prensa convocada para este martes, desde el Estadí Johan Cruyff, en la que ha estado presente el directivo Xavi Puig, confirmó estas informaciones: “Le comuniqué al club que tenía la intención de no renovar mi contrato”.

La salida del vigués a final de temporada (su contrato finaliza el 30 de junio) pilló de sorpresa. El Barça atraviesa una de sus mejores etapas, gracias, en parte, al técnico que, además, está nominado entre los tres mejores del mundo, según la FIFA, que anunció el pasado martes los finalistas al ‘The Best’. Sin embargo, Giráldez nunca ha sido una persona de largas estancias. Lo demostró en la Federación catalana y en el Barça, antes de ser nombrado entrenador. El gallego aboga por el pensamiento de que es mejor que las cosas vayan cambiando y cogiendo aire nuevo. “Cuando te llega una oferta de trabajo, se pone en balanza los pros y contras, qué cosas dejas de tener, qué cosas puedes ganar, y por la inquietud que tengo desde el punto de vista personal y profesional de crecer, de intentar ser mejor persona, profesional, tener más competencias, estar más preparado en la vida. Con la edad que tengo, con 32 años y habiendo podido ser entrenador del Barça, me hacen poner todo esto en contexto y entendiendo que después de la paternidad, a nivel familiar, es un cambio que a los tres nos puede ir muy bien y que a un futuro lo agradeceré y sabré cuál ha sido la decisión correcta”, anuncia el gallego.

El entrenador del Barça Femení, Jonatan Giráldez, tras ganar la Liga de Campeones ante el Wolfsburgo en Eindhoven. (FCB)

Se rumorea una propuesta de la National Women’s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos, máxima categoría femenina del fútbol estadounidense. No ha revelado cuál es exactamente el nuevo proyecto, aunque sí que es “fuera de Europa”. Se trata de una oferta económica a la que el conjunto azulgrana no puede hacer frente. Si bien, el gallego tiene claro que más allá de lo económico se trata de una decisión personal: “Mi intención no era mejorar las condiciones, es una decisión personal y familiar”. Giráldez asegura que una parte de la negociación estaba cerrada, pero que había algunas cosas pendientes de staff: “En este impás de tiempo recibo una propuesta de trabajo para irme. Lo primero que hago es comunicárselo a cuatro personas (Marc Vives, Xavi Puig, Xavi Budó y su pareja) con el objetivo de ser lo más transparente posible. Pido tres días para tomar la decisión y al final decido no renovar con el Barça y aceptar la oferta”.

La gran antelación con la que el gallego ha comunicado su decisión, tenía el objetivo de dar un amplio margen de tiempo para que la dirección deportiva de Marc Vivés tenga margen para trabajar en la elección del mejor sustituto posible. “Yo le comuniqué al club que tenía la intención de no renovar mi contrato, considere que el timing que estaba utilizando permitía que todo se pudiese organizar con el mayor tiempo posible, con antelación para que pudiesen buscar el mejor equipo para el primer equipo femenino. También para a nivel personal, para que el foco no fuese yo, sino el equipo. Hacerlo con tiempo de previsión, lo que hacía era ayudar al club, a la dirección deportiva, a las jugadoras que se vieran lo menos afectadas posibles. Y que el año que viene todo el mundo fuese consciente”, manifiesta Giráldez.

“No estoy para nada desgastado”

El entrenador del FC Barcelona coach Jonatan Giráldez con las jugadoras en las semifinales de la Champions League. (REUTERS/Albert Gea)

Giráldez asegura que tiene “una relación magnífica con las jugadoras, el staff, las personas que están por encima de mí”. “Estoy muy contento de estar aquí. Por la afición, el seguimiento, por todo lo que respiramos en el día a día, y por eso considero que soy un privilegiado de poder estar aquí. Lo que tengo que hacer es dar las gracias, en primer lugar, al presidente, porque me pidió en primera persona que estuviese al menos hasta el final de su mandato. Fue muy importante ese momento, porque de alguna manera me da credibilidad como entrenador, de tus capacidades, fortalezas, y que a partir de ahí, con la llegada de Marc fue mucho más fácil a la hora de ponerse de acuerdo. Agradecer a la Junta Directiva, a los que se alegran de que ganemos. A Xavi Puig, por el seguimiento, por acompañarme, por apoyarnos”, se mostraba agradecido Giráldez, quien asegura que la decisión no se debe a cansancio: “No estoy para nada desgastado”.

“El orden ha sido diferente de lo que a mí me hubiese gustado”

“Me considero una persona ordenada, las intenciones eran muy claras en cuanto a orden, comunicar primero al club, poder hablar con jugadoras y staff, y después decidir cuando se debía hacer oficial, pero este orden ha sido diferente del que a mí me hubiese gustado. No me arrepiento de haberlo hecho con esta antelación porque cuando las cosas las haces como las sientes, es lo mejor para las personas que tienes delante de ti. He tratado de intentar ser lo más profesional posible”, asegura.

El principal objetivo de Giráldez es que todo quede zanjado y que desde este momento la atención se centre en lo futbolístico, de lo que ocurre en el campo: “Que este tema quede zanjado, y que ya desde mañana, podamos hablar única y exclusivamente de lo que ocurre en el campo”.