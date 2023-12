Montse Tomé: “Hemos conseguido lo máximo que es ganar un Mundial”

La seleccionadora nacional Montse Tomé en la Gala del COE 2023, donde recogió el premio de mejor equipo femenino del año. (COE)

20 de agosto de 2023. La selección española de fútbol femenino, bajo las órdenes, por entonces, de Jorge Vilda, se enfrentaba a Inglaterra en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Olga Carmona era la encargada de inaugurar el marcador en el minuto 29. Suena el pitido final y el luminoso no se ha movido. Las jugadoras no se lo pueden creer. Lloran, ríen, saltan, se abrazan, ... Todo señal del gran hito que han conseguido: ser campeonas mundiales por primera vez en la historia. Todo un país unido como con aquel gol de Andrés Iniesta en 2010. Pero, lo que nadie se esperaba era lo de después. Lo que tenía que ser alegría se convirtió en la mayor pesadilla para las jugadoras. El gran hito que consiguieron, quedó ensombrecido por un comportamiento desafortunado del entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tras propiciar un beso no consentido a Jenni Hermoso.

Los días posteriores fueron un auténtico caos en la RFEF. Protestas de las jugadoras y un comunicado firmado por la gran mayoría de ellas en las que se negaban a vestir la camiseta nacional si no había cambios. Tras meses de pelea, consiguieron que Luis Rubiales y Jorge Vilda salieran de los mandos de la RFEF y la selección, respectivamente. Montse Tomé sería la sustituta. Asumía el cargo en un momento sometido al caos y determinante de cara a los Juegos de París 2024. Los inicios no fueron buenos, pues en la primera convocatoria las jugadoras se negaron a asistir. Tras una larga charla en Oliva, se llegó a una serie de acuerdos que permitieron seguir adelante con la selección. Desde ese momento, los éxitos para las jugadoras del combinado han seguido llegando, estando a tan solo un partido de conseguir la clasificación para los Juegos. “Tenemos la energía puesta en la Nations League y conseguir el billete a París. Tenemos muchas ganas de volver a tener en una de las máximas competiciones a las mejores futbolistas”, aseguraba Montse Tomé, en la Gala del COE 2023, donde recogió el premio a mejor equipo femenino del año.

Te puede interesar: El COE baña en oro a los mejores deportistas del 2023 con la mente puesta en los Juegos Olímpicos de París

Ojalá que sea así y el fútbol femenino siga paseando su nivel por el mundo. @SEFutbolFem #montsetomé @COE_es pic.twitter.com/l2UnFbrwj6 — Mónica Martínez (@Monicamtinez) December 16, 2023

Número uno en el ranking FIFA

Hace dos días salieron los resultados del ranking FIFA para este año. El combinado nacional partía con 2.066,05 puntos, escalando hasta el puesto más alto, por delante de la selección estadounidense (2.045,12) y de Francia (2.021,69). “Ha salido el ranking FIFA y estamos en el número uno. Es un éxito colectivo de las protagonistas, que son las jugadoras, pero hay mucho trabajo detrás de mucha gente, de este año, de años anteriores y estamos muy contentos”, aseguró Tomé en un canutazo previo a la gala al que pudo asistir Infobae España.

El próximo mes de febrero se jugará la Final a Cuatro, en la que España tendrá que vencer a Países Bajos en su camino de seguir escribiendo historia y conseguir la primera clasificación para los Juegos Olímpicos. “En lo deportivo muy bien, porque hemos conseguido lo máximo que es ganar un Mundial”, hacía balance la seleccionadora, quien añadía que en lo personal ha tenido un poco de todo. “Estoy contenta porque ahora estamos con un proyecto nuevo, seguimos con un gran grupo de jugadoras y un cuerpo técnico y un staff muy profesional”, añadía Montse, afirmando que se encuentran con “muchísimas ganas y mucha ambición de lo que viene”.

Agradecida por el apoyo del público, los seguidores y las instituciones que se han volcado con las jugadoras y el cuerpo técnico desde el primer momento, Montse Tomé esperaba “seguir devolviendo esto con éxitos y con mucho trabajo”.