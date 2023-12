“Uno puede tener la libertad de fumar, pero tiene que tener la responsabilidad de no fastidiar a los demás”

Francisco Salvador Pascual, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo

Francisco Salvador Pascual es el presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT). Esta semana se reunió con el nuevo Ministerio de Sanidad de Mónica García con la intención de retomar los contactos para una nueva reforma contra el tabaco.

La primera ley de medidas frente al tabaquismo de 2005 se vio renovada en 2011 con una nueva legislación que impedía fumar en espacios interiores. La cartera a cargo de Sumar ha dejado clara su intención de ampliar las medidas actuales. Fumar en terrazas y aumentar la concienciación en torno al tabaco será una batalla principal de esta legislatura. En este contexto, Salvador Pascual atiende a Infobae para conocer una mirada técnica y sanitaria en torno al tabaco y su futuro en España.

Pregunta: ¿Cómo tal fue la reunión de esta semana con el Ministerio de Sanidad?

Respuesta: La verdad es que salimos ilusionados por la disponibilidad, por la predisposición y porque creo que sí van a poner los planes en marcha. Estábamos desilusionados, la ley estuvo en un cajón durante dos años, con Carolina Darias y luego Miñones, pero parece que Mónica García, y Javier Padilla, sobre todo [el secretario de Estado de Sanidad], han querido desempolvarla. Era algo que se debía de hacer y estamos muy contentos.

P: ¿Qué se definió? ¿Se mantiene el plan de prohibir fumar en terrazas o en vehículos si hay personas de riesgo?

R: Lo primero que se tiene que hacer es desempolvar el documento y actualizarlo. Por ejemplo, hay datos que han quedado un poco obsoletos. El cigarrillo electrónico en jóvenes ha incrementado. Hay que hacer unos cambios necesarios. Luego, la ambición sobre los espacios sin humo, la fiscalidad, el etiquetado neutro, el no fumar en coches... Todo va adelante. Posiblemente, fumar en coches es lo que a nivel legal más complicado puede ser. Las terrazas es ámbito público, pero un coche es ámbito privado, y ahí es donde se tiene que mirar jurídicamente, por si eso sería una intromisión o no en lo privado, ya que el coche es como tu casa.

En cuanto a fechas, entendemos que para el primer trimestre de 2024 puede estar todo revisado. Lo que sí que puede ser más complicado es la aprobación de la ley, que por trámites administrativos y burocráticos y plazos parlamentarios, puede llevar unos dos años. Además, la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana están más por frenar la ley que por ayudar, cuando esto es un tema de salud, que ojalá no tuviese color político y tuviese color sanitario.

P: ¿Hubo explicaciones durante la legislatura pasada, cuando el Ministerio de Sanidad dependía del PSOE, para justificar que la ley no se intentara aprobar pese a haber diseñado borradores?

R: Ninguna. Siempre hemos intuido que el interés de Carolina Darias, probablemente, es que se iba a presentar a alcaldesa en un pueblo que es productor de tabaco. Pero claro, esto es una elucubración; piensa mal y acertarás. Y luego con Miñones no hemos tenido ocasión de ser recibidos.

P: La última reforma importante para limitar el consumo del tabaco fue en 2011. ¿Cómo somos con el tabaco tras el paso de estos 12 años?

R: A partir de las dos leyes, una en 2005 y otra en 2011, pero sobre todo la segunda, se vio una disminución importante y una normalización del no consumo. Pero también habíamos visto últimamente que el asunto se había estancado un poco. La cantidad de fumadores fluctuaba muy poco. Hemos visto que las chicas fuman más que los chicos entre los 14 y los 18 años, y eso que teóricamente no deberían ni poder comprar tabaco, hemos visto que el cigarrillo electrónico se va disparando, que cada vez aparecen nuevas formas de fumar que son adictivas y son nocivas para la salud, a veces incluso bajo un falso concepto de reducción de daños que no es real, porque una reducción de daños utilizando una sustancia que también es tóxica ya me dirás dónde va. Tener cáncer porque la sustancia que ahora se consume tiene metales pesados no tiene ningún sentido. Ahora es necesario otro punto de inflexión, porque la industria tabaquera tiene artilugios e instrumentos. Parece que no, pero en 12 años la sociedad ha cambiado mucho.

P: El presidente Pedro Sánchez aseguró esta semana que las dos mejores decisiones que he tomado en mi vida fueron una, hace diez años, cuando dejó de utilizar redes sociales; la otra fue hace 20, cuando dejó de fumar. ¿Cómo está un cuerpo después de dos décadas sin tabaco?

R: Mira, pues veinte años después de dejar de fumar, no te digo que como nuevo, porque machaque ha habido, pero las posibilidades que tienes de contraer enfermedades son casi las mismas que las de un no fumador. Sobre todo enfermedades cardiopulmonares. A veces quedan residuos ahí, pero como mínimo te has ganado un 50% de posibilidades de mejora, que ya es bastante.

Pero que un líder político diga esto públicamente es lo que se debería de hacer. Te voy a poner una comparación. Yo trabajo en adicciones y he visto problemas de alcohol, pero aquí ha salido un presidente diciendo viva el vino [fue Mariano Rajoy] y otro decía que a él nadie le iba a decir cuando beber [fue Aznar]. Puedes pensarlo, pero cállate. Hay que dar mensajes positivos a la población. Y creo que es importante que todos, de cualquier partido político, de cualquier ideología, digan cosas positivas, porque se gana mucho en salud. ¿Eso es lo básico, no?

P: ¿Cómo queda el pulmón de un exfumador?

R: La capacidad ventilatoria de un fumador disminuye muchísimo, porque además hay una inflamación del tejido bronquiopulmonar, además de la mucosidad que se provoca y los restos de alquitrán. Pero cuando llevas 20 años sin fumar, tu capacidad respiratoria se ha recuperado al 90% como mínimo. Siempre queda un pequeño residuo y eso no se quita en su totalidad, pero entre el 80% y el 90% se recupera, siempre y cuando lo dejes a tiempo, cuando no hay una patología instaurada, ya que ahí habrás llegado tarde.

P: ¿En qué afecta en la actividad deportiva ser fumador?

R: Primero por el cansancio, porque oxigenas menos. Uno de los efectos que tiene ser fumador es que aumenta el volumen corpuscular medio, es decir, aumenta el tamaño de los hematíes, que transportan a través de la hemoglobina el oxígeno a los tejidos. Entonces, lo que hace el glóbulo rojo es compensar, aumentando de tamaño para poder llevar más oxígeno. Cuando un glóbulo rojo aumenta de tamaño, por decirlo vulgarmente pero que se entienda, es como tener la sangre más gruesa y aumentan las posibilidades de tener algún tipo de trombo, etcétera, etcétera.

P: ¿El tabaco tiene los días contados en España?

R: No, en absoluto. El tabaco no puede tener los días contados por múltiples motivos. Un motivo puede ser el económico, porque ahí hay un empuje importante y hay una industria detrás y unos intereses creados. En segundo lugar, porque prohibir taxativamente ya hemos visto y tenemos la historia de la Ley Seca en Estados Unidos, es contraproducente. No hay que prohibir, hay que educar, hay que concienciar y tenemos que ser realistas. Si disminuimos un 5% la cantidad de fumadores en un espacio de cinco años o de diez años, pues luego iremos por un 5% más. Y creo que eso es mucho más didáctico y mucho más comprensible.

Uno puede tener la libertad de fumar, pero tiene que tener la responsabilidad de no fastidiar a los demás y ojalá de no fastidiarse a sí mismo. El tabaco no va a desaparecer porque, entre otras cosas, lleva entre nosotros desde que Cristóbal Colón conquistó América, que fue el que lo trajo aquí con Rodrigo de Jerez. Son muchos años de historia, no puedes cargártelo de un plumazo. Y no se debe, porque las medidas se deben de ir tomando paulatinamente para que la persona y la sociedad esté concienciada de que esto no se hace para joder a nadie, sino todo lo contrario.