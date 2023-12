“Nadie sin cena en Nochebuena”: el aplaudido gesto de un asador de Huelva para esta Navidad

Imagen de la familia del Asador de Mazagón (El Asador de Mazagón/Facebook)

Desde hace nueve años, un asador de la provincia de Huelva se vuelca cada Navidad para ofrecer una buena cena gratis para todos los que necesiten acercarse. El objetivo: que nadie se quede sin cena en Nochebuena.

El Asador de Mazagón continuará este 2023 su particular tradición “para sentir esa felicidad que proporciona un deber cumplido”, asegura su dueño en las redes sociales.

Te puede interesar: El emotivo mensaje que se está colgando en bares y restaurantes de España: “Los que están trabajando también tienen familia”

La costumbre de servir comida a coste cero viene de lejos en esta localidad onubense y tiene nombre y apellidos. Pepe Reina, un vecino de Mazagón, comenzó en 2013 a preparar en su local, la Taberna Salsa Brava, un menú gratuito una vez a la semana para todo el que lo necesitara. Con el tiempo, decidió proporcionar también este servicio durante el día de Nochebuena.

El hostelero ya está jubilado, pero cedió el local a su hija y a su yerno, que decidieron montar un asador. Desde allí, han continuado con la tradición familiar.

“Es algo altruista”, explicó Pepe en los informativos de Telecinco, “solo lo hacemos por la satisfacción propia y esa sonrisa que se te queda siete u ocho días después”.

Hace unas semanas, el Asador de Mazagón publicó en su cuenta de Facebook la buena nueva: este 2023 volverán a repartir comida gratis en el pueblo. “Nuestra intención no es otra que la de hacer posible que en Mazagón, el día de Nochebuena la gente que no pueden tengan una comida y cena decente”, explica Juan López, yerno de Pepe.

Te puede interesar: La comida familiar de Navidad en casa pasa de moda: 4 de cada 10 españoles irá un restaurante pese al alza de precios

Grandes cantidades de comida

El Asador de pollos de Mazagón ya no dispone de zona de restaurante, por lo que ahora preparan su particular menú navideño para llevar. Los que lo preparan no escatiman en gastos: empiezan con un caldo natural, siguen con un pollo, un poco de verdura y, de postre, algo de fruta. Todo ello lo acompañan con una bebida no alcohólica. Esta gran cantidad, según explican, alcanza a los que la recogen tanto para el almuerzo como para la cena.

Corresponde un menú por persona, repartiendo más o menos en función de los comensales que vayan a disfrutar de la cena. Aunque la familia asegura que se deja engañar fácilmente. “No nos importa si dicen que son cuatro y es para uno”, comentan.

Quienes la recogen pueden llevársela a sus casas o, si lo desean, tomarla en la Pizzería Doñana. La medida cada año tiene más éxito: el año pasado llegaron a repartir 160 menús y, en alguna ocasión, han superado los 200.

Por el momento, algunos interesados se han pronunciado y se han animado a participar con esta acción solidaria. Juan López informa en sus redes que toda colaboración puede hacerse o bien donando alimentos o enviando una pequeña cantidad de dinero por Bizum, al número 663 289 829.