Verstappen, sobre la ausencia femenina en la F1: “Se puede entrenar si trabajas duro para ello, pero naturalmente es un poco más difícil para una mujer”

El piloto de Red Bull Max Verstappen. (REUTERS/Rula Rouhana)

El deporte femenino cada vez está adquiriendo mayor protagonismo. Sin ir más lejos, en España, la selección femenina ganó el Mundial de fútbol, consiguiendo hacer historia en el deporte español. En tenis el circuito WTA no ha pasado desapercibido. Sin embargo, todavía quedan algunos campos en el que la presencia femenina no es frecuente, o no al menos, tanto como en otros deportes. Este es el caso de la F1, en la que las mujeres no tienen apenas ningún tipo de representación, quedando relegadas a categorías inferiores. Para esto, Max Verstappen, bicampeón mundial, tiene una justificación, la cual dio a RacingNews365: “Creo que si nos fijamos en el porcentaje de hombres y mujeres en las carreras, ya para los hombres el porcentaje es muy bajo para entrar en la Fórmula 1. Así que, naturalmente, para las mujeres es aún más difícil porque hay menos mujeres”.

La opinión del neerlandés está lejos de referirse a exigencias físicas, pues considera que cualquier persona, independientemente del género, con entrenamiento y esfuerzo, puede alcanzar niveles físicos suficientes para competir en la categoría reina, aunque sí cree que biológicamente pueden existir diferencias que supongan un plus de dificultad para las mujeres. “Creo que físicamente conducir F1 en algunos lugares es bastante duro, pero creo que todo se puede entrenar si trabajas duro para ello, pero naturalmente es un poco más difícil para una mujer”, apuntó el piloto de Red Bull, añadiendo que “si tienes suficiente talento, por supuesto que es posible”.

Así, siguiendo esta línea, Verstappen asegura que no cree que los jefes de equipo pongan problemas en fichar a una mujer si llega a los niveles necesarios para la F1: “No creo que los jefes de equipo sean personas que toman decisiones para elegir a sus pilotos y piensen: ‘Oh, no, solo vamos a por hombres’”, apuntó Max. “Si hay una mujer que está superando a todas las demás, entonces naturalmente tendrá la oportunidad de llegar a la Fórmula 1. Lo que ocurre es que hay menos mujeres en este deporte y, naturalmente, el porcentaje para llegar a lo más alto es menor”.

Alpine implanta su programa Rac(h)ery Jessica Hawkins debuta en Aston Martin

Zinedine Zidane, embajador de Alpine, posa con los componentes de la escudería, entre ellos, las chicas pertenecientes a Rac(h)er. (Alpine)

Estas declaraciones llegan en un punto en el que las mujeres cada vez más se están abriendo hueco en la categoría reina automovilística. La escudería de Alpine lanzó en verano de 2022 su programa Rac(h)er, dedicado a potenciar el talento de las chicas en cualquier ámbito de la competición sobre ruedas. Hasta el momento cuenta con seis chicas que compiten en la modalidad de karting.

Esta semana la escudería ha realizado un evento en Madrid, en el que han estado presentes las estrellas del equipo, desde sus pilotos de F1 (Esteban Ocon y Pierre Grasly) hasta algunas de las féminas que pertenecen a dicho programa, como son Lisa Billard y Sukhmani Kaur Khera. Así, Ocon se ha pronunciado al respecto en rueda de prensa: “La gente piensa directamente en hombres cuando oye hablar de la Fórmula 1, y eso es porque en el pasado no hemos visto suficientes chicas en nuestro deporte. Creo que por eso es muy importante en días como hoy recordar las caras de estas dos chicas. Estoy seguro de que juntos, como un equipo, Alpine las apoyará. Están en este programa porque han demostrado ser muy talentosas. Ojalá podamos propiciarles el pase para llegar a la F1...”

También fue hace unos meses, el 21 de septiembre, cuando Jessica Hawkins se convirtió en la primera mujer en manejar un monoplaza de Fórmula 1 moderno, después de cinco años, desde que la colombiana Tatiana Calderón se subiese a un Sauber C32 en 2018. La piloto inglesa lo hizo en el circuito de Hungaroring (Budapest) de la mano de un AMR21 con motivo de unas pruebas.