Alonso, el gran protagonista en el Top-10 de las mejores batallas del año elegidas por la F1

El piloto de Aston Martin, Fernando Alonso. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Hace una semana se celebraba en Bakú (Azerbaiyán) la Gala de FIA 2023, en la que se hicieron entrega de una serie de reconocimientos para pilotos y equipos como colofón a la temporada. Max Verstappen y Red Bull fueron protagonistas como dominadores del circuito este año, logrando el campeonato mundial de pilotos y el de constructores. Campeones de F2 y F3 o Piastri como Novato del Año fueron algunos de los distintivos. Entre ellos, no podía faltar el reconocimiento a Fernando Alonso por su adelantamiento a Checo Pérez en el GP de Brasil, acción que le permitió recibir el galardón de ‘Acción del Año’, por cuarta vez en su carrera (2014, 2016, 2021 y 2023).

Ahora, en vísperas a fin de año y como colofón a la temporada de muchos de los deportes que marchan simultáneos al calendario anual, las redes sociales se están llenando de recopilaciones de los mejores momentos del año. Un resumen anual que permite rememorar lo más significativo del año, y que permite seguir disfrutando a su público con pequeñas pinceladas de lo que ha sido el año, en un momento de descanso hasta el inicio de la siguiente temporada. En esta línea, la F1 no ha querido ser menos y ha publicado en sus perfiles un vídeo recopilatorio con las diez mejores batallas del año, según su criterio. Esto, que ha permitido rememorar los mejores momentos del año, evidencia la calidad de Alonso, quien está presente en las cuatro mejores acciones seleccionadas.

Te puede interesar: Las peticiones de Fernando Alonso a Aston Martin para 2024: “Estaría bien rendir siempre a un nivel estable”

En el puesto diez del ranking está la batalla que tuvieron Hamilton y Russel en el GP de Japón. Un adelantamiento que casi provocó el choque entre compañeros. En el siguiente puesto (N.9) la pelea a tres entre Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda y Guanyu Zhou en el GP de España. Le sigue otra acción a tres, esta vez entre Sergio Pérez, Alexander Albon y Carlos Sainz en Gran Bretaña. Checo Pérez es otro de los pilotos que se repite en la recopilación, pues el número siete también es para una pelea protagonizada por el mexicano junto a Piastri en Hungría. El estreno del GP de Las Vegas estuvo cargado de inconvenientes (las alcantarillas mal selladas fue uno de ellos), pero también dejo adelantamientos para recordar en este resumen anual, fue el protagonizado por los hombres de Alpine (Esteban Ocon y Pierre Gasly). Desde radio, el ingeniero de pista ordenó a Ocon que no adelantase a su compañero, pero hizo caso omiso, lo intentó y protagonizaron una bonita pelea. Los hombres Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz se llevan el quinto lugar.

Llegados al ecuador de la recopilación, Fernando Alonso toma protagonismo. El asturiano no solo está presenta en cuatro acciones seleccionadas por la FIA, sino que, además, son las cuatro acciones mejor calificadas. Así, en el cuarto lugar se encuentra la que protagonizó junto a Carlos Sainz en Baréin. Ya en el podio, se encuentra en tercera posición la batalla con Gasly en el Sprint de Brasil. En el segundo cajón, se encuentra una acción del mismo fin de semana en Río de Janeiro, la misma que le otorgó el premio Acción del Año en la Gala FIA. El adelantamiento de Alonso a Checo Pérez en la última vuelta del GP, el que le permitió subir al tercer cajón del podio, la F1 lo ha catalogado como la segunda mejor batalla del año. En lo más alto repiten Checo Pérez, Esteban Ocon y Fernando Alonso en Singapur. La lucha de los tres fue muy apretada, pese al mal resultado del español que finalizó en la última posición.

Compañerismo dentro y fuera de la pista

Al finalizar el premio de Brasil, Checo se dirigió a Alonso y se fundieron en un abrazo. Pese a que la diferencia en la entrada de meta fue mínima (53 milésimas), el español se llevó la tercera posición. “Le he dicho a Checo que no me someta a esa presión que estoy mayor”, bromeó después Alonso.

Durante quince vueltas aguantó al de Red Bull, que era 20 kilómetros por hora más rápido y contaba con el plus del DRS. Su defensa numantina estuvo cerca de quedar en anécdota, pues el mexicano le consiguió adelantar a falta de dos vueltas, pero Alonso, fue de nuevo el más inteligente del circuito. Guardó un as bajo la manga. Se pegó a su alerón trasero y logró llegar a la zona de detección del DRS a menos de un segundo. Al llegar a la frenada de la curva cuatro, se lanzó sin pensárselo y pasó al mexicano.