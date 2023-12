La IA llega al mundo de la cocina de la mano de un restaurante español

El restaurante 'Hispania', en la vanguardia gastronómica mundial a través de la Inteligencia Artificial

Puede que sea pronto para hablar pero, por lo que parece, la IA (Inteligencia Artificial) ha llegado para quedarse. Desde que, hace solo unos meses, el planeta entero quedara fascinado con las posibilidades de este tipo de tecnología, la inteligencia robótica ha crecido sin parangón. La escritura, el arte o incluso la música han sido “víctimas” de ella y, ahora, la cocina lo es también.

Aunque todavía no es capaz de idear, cocinar y servir un plato, la Inteligencia Artificial es capaz de cambiar por completo la experiencia de una cena entre amigos. Al menos, así lo ha demostrado Be My Guest!, un proyecto desarrollado por la Embajada de España en Bélgica y que tiene la Inteligencia Artificial como plato principal.

Bajo el título Be My Guest! (‘¡Sé mi invitado!’), se celebró en Bruselas una cena en Extended Reality (XR), una velada gastronómica en la que el anfitrión era la inteligencia artificial. Este proyecto fue desarrollado por los artistas digitales austriacos Anna Pompermaier y Cenk Guzelis, en colaboración con Valdemar Danry, artista e investigador del prestigioso MIT.

Be My Guest! se ideó para explorar las relaciones espaciales, culturales y sociales del diseño, las nuevas tecnologías de los medios de comunicación y la IA en uno de los rituales de reunión más comunes y antiguos de nuestra vida cotidiana: una cena con amigos en la que la IA se convierte en anfitriona, cocreadora de la experiencia espacial y coautora del menú.

'Be My Guest!', un proyecto de cena con Inteligencia Artificial

Este innovador evento consistió en una experiencia de cena-evento de realidad mixta, presentada simultáneamente en el medio físico y en el virtual. Con unas gafas de realidad extendida, los comensales escuchan la presentación de los platos por un jefe de sala generado por IA, al que pueden realizar preguntas sobre los ingredientes o la elaboración. Además, el comedor donde sucede la velada cambia por momentos y hace viajar a los huéspedes por un salón, un jardín con nenúfares y palmeras o hasta espacios más surrealistas donde el mobiliario cuelga del techo.

Pero, además, la inteligencia artificial participó en otros puntos del proceso, pues recibió órdenes de elaborar varias recetas con ingredientes “típicos de Bélgica” y de “la temporada de diciembre”. Más adelante, fueron chefs reales los que las elaboraron; en concreto, los encargados de cocinar los platos ideados por la IA corrieron a cargo del personal del restaurante español Hispania y su chef, Adrián Mancheño.

“En cuanto a su aplicación en lo gastronómico, creo que la IA va a formar parte de nuestras vidas y será un complemento estupendo. Ahora bien, considero que nunca podrá sustituir al paladar y la creatividad humana. Será un buen compañero de viaje pero no un sustituto”, puntualizó Mancheño en unas declaraciones recogidas por la Agencia EFE. A la cena acudieron también dos comensales más de forma telemática que, representados en la mesa por hologramas antropomórficos, intervinieron y comentaron la velada.

El evento fue organizado por la Embajada de España en Bélgica y la red de Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea (EUNIC) por la presidencia española del Consejo de la UE, una colaboración que pretendía ser una intersección entre arte, arquitectura e investigación.