Iga Swiatek, la ganadora por segundo año consecutivo del premio a mejor tenista de la WTA

La tenista polaca Iga Natalia Swiatek en una imagen de archivo (EFE/ Alonso Cupul)

No hay quien le quite la corona de número uno a Iga Swiatek. La tenista polaca ya es historia del tenis tras concluir la temporada por segundo año consecutivo como la primera del ranking, es decir, como la mejor de la WTA. Un hecho que no ocurría desde que lo consiguiera Serena Williams, aunque esta concluyó cinco años seguido en los más alto de la tabla. Swiatek está llamada a ser una de las grandes tenistas de la historia, quien con tan solo 22 años ya cuenta en su palmarés con tres Grand Slams, aunque todo parece apuntar a que seguirá ampliando su cuenta.

Con tan solo seis años, Iga Swiatek ya empuñaba una raqueta gracias al empeño de su padre, remero olímpico; que fue quien le empujó hacia el mundo del tenis. De su mano, tanto su hermana como ella, comenzaron a prender los básico, aunque fue viendo los entrenamiento de su hermana, que es mayor que ella, cuando se enamoró de este deporte. “Recuerdo ir a ver sus entrenamientos e interrumpirla constantemente porque quería hacer lo mismo que ella”. Y así fue, siguiendo lo pasos de su hermana, Iga Swiatek se adentró en el tenis, donde empezó a fijarse y tomar como referentes a otros jugadores, en especial a Rafa Nadal. “Mi golpe de derecha es así por mi admiración hacia Rafa, pero también aprecio mucho cómo es fuera de la cancha, en su vida cotidiana”, afirmó la tenista.

Te puede interesar: De Rafa Nadal a Naomi Osaka: estos son los tenistas que volverán al circuito en 2024

“Lo que más me motiva es buscar la excelencia”. Esta máxima es la que ha guiado a la polaca en su carrera hacia lo más alto de la competición. En 2016 ya comenzó a despuntar en las categorías inferiores, un ascenso que continuó en los años venideros. En 2018 ganó el torneo Wimbledon en la categoría junior. Pero fue en 2020 cuando el mundo se dio cuenta de quien era Iga Swiatek. Ese año conquistó su primer Roland Garros, convirtiéndose en la primera tenista polaca en ganar un Grand Slam. Desde entonces, se convirtió en una superestrella en su país, poniendo el tenis en el foco de los grandes medios de comunicación polacos.

Un título que volvería a conquistar en 2022 y también en 2023, convirtiendo la competición parisina en su torneo por excelencia, el mismo que el de su “gran referente”. A estos se suma también US Open de 2022, para cerrar su cuarteto de grandes premios, conquistados hasta la fecha.

Te puede interesar: La anécdota de Djokovic con Nadal en Roland Garros que le motivó en sus inicios: “Me estaba cabreando, intimidando”

Y es que, 2022 fue el año de la tenista polaca, con ocho título conseguidos de nueve finales que disputó. Además, registró una racha de 37 victorias y seis títulos consecutivos. Y, por si fuera poco, ese año concluyó la temporada con la corona de primera del ranking. Una año difícil de superar y si bien es cierto que no lo ha conseguido, este 2023 se le ha acercado bastante. Iga Swiatek ha ganado seis premios de las ocho finales ha disputado y ha registrado una racha de once victorias seguidas con las que arrancará 2024.

Una de las claves del éxito de Iga Swiatek

Como ella misma no se cansa de repetir, su gran referente es Rafa Nadal. En él se fija para mejorar en muchos aspectos tanto dentro como fuera la pista. Tal es su admiración por el tenista manacorí, que hasta el escoge cuando juega al tenis en la Play Station. Y, como no podía ser de otra forma, su estilo juego también tiene detalles del español. “No veía mucho tenis cuando era joven, pero tengo que admitir que el tenista que más me fascinó fue Rafa Nadal. Supongo que le he copiado un poco en su estilo de juego. Me gusta golpear las bolas con mucho efecto liftado. Uno de mis primeros entrenadores me dijo que convertiría este golpe en mi gran fortaleza”.

Iga Swiatek tras ganar Roland Garros (Susan Mullane-USA TODAY Sports)

Concienciada con la salud mental

La salud mental es uno de los aspectos con los que más comprometida está Iga Swiatek. Tanto es así que, ya en 2022, decidió dotar todo el metro del WTA 500 Ostrava, un total de 58.023 euros, a una ONG que ayuda a la prevención y el tratamiento de problemas de salud mental en Polonia.

Ahora, con solo 22 años y cuatro Grand Slam a sus espaldas es la mejor tenista de la WTA por segundo año consecutivo. Comenzará la temporada 2024, con la corona de número uno, con una racha de victoria y con las miras puestas en seguir ampliando su palmarés y hacer justicia a una de sus máxima: buscar la excelencia.