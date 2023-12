De Rafa Nadal a Naomi Osaka: estos son los tenistas que volverán al circuito en 2024

El tenista español Rafael Nadal anuncia su regreso a las pistas. (EFE / EPA / DIEGO FEDELE)

Este año 2023 ha estado marcado por las bajas en el circuito de grandes tenistas tanto de la ATP como de la WTA. Las lesiones han pasado factura a profesionales que ocupan los primeros puestos del ranking. Y es que, la acumulación de torneos a lo largo del año, con escasos días de descanso entre ellos, ha hecho mella en aquellos que aspiran a ganarlo todo. Sin embargo, durante el próximo curso, muchos de ellos volverán a coger la raqueta para tratar de deleitar a los aficionados con su mejor tenis, aunque a muchos ya les basta con saber que volverán a la pista en 2024.

Rafa Nadal es una de las caras más esperadas en el circuito de la ATP. El tenista manacorí lleva casi un año de baja debido a una lesión en el psoas ilíaco que arrastra desde el pasado 18 de enero, cuando se encontraba en segunda ronda del Open de Australia para enfrentarse a Mackenzie McDonald. Desde entonces, Nadal, que solo ha visto los torneos desde la pantalla del televisor, se ha dedicado a trabajar en su recuperación, con sesiones de rehabilitación. Y, ahora, ha llegado el momento de su regreso. Será durante la primera semana de enero, en el torneo Brisbane, que sirve como preparación para el primer Grand Slam de la temporada: el Open de Australia.

Y es que, a pesar de tener ya 37 años, el balear se resiste a tirar la toalla. Muchos pensaba que ya no volvería a empuñar una raqueta, pero él quiere decir adiós al tenis en la pista. “Sigo pensando que no merecía terminar mi carrera deportiva en una sala de prensa”, fueron sus palabras y lo va a cumplir. De momento, tan solo ha anunciado su regreso, no su despedida, aunque sí es consciente de que esta no está lejos. “Es una realidad, hay muchas posibilidades de que sea mi último año, sin ninguna duda”, señaló el manacorí, aunque también que finalmente podía ser solo medio año o año entero, algo que ni él mismo sabe todavía. Aunque no es el único que ha anunciado su regreso.

Naomi Osaka vuelve al circuito con hambre de Grand Slams

Septiembre del año 2022, fue la última vez que la tenista nipona jugó un partido oficial. El embarazo de su hija, a quien dio a luz en julio de 2023, fue el motivo por el que Naomi Osaka decidió colgar la raqueta de forma temporal. Ahora, un año y medio después, ha anunciado su regreso al circuito de la WTA, con la intención de volver al mismo nivel que cuando se tomó la baja. Es decir, está decidida a recuperar el número uno del ranking y a ganar más Grand Slams. “Creo que quiero ser alguien que entienda el juego mucho más. Quiero ganar más Grand Slams y pasar más tiempo en el Abierto de Francia y Wimbledon, y jugar los Juegos Olímpicos de París”, aseguró.

De momento, su primera toma de contacto, al igual que el español, será en Brisbane, que le servirá de antesala para el primer gran torneo del año, el Open de Australia. Un torneo que conoce bien, aunque a partir de ahora jugará con una motivación extra: su hija.

Emma Raducanu regresa en Auckland

La tenista británica se alzó con la corona de campeona del US Open en el año 2021, sin embargo, la acumulación de partidos y la mala fortuna llevaron a Emma Raducanu a encadenar una serie de lesiones durante este año 2023, de las que no llegó a recuperarse del todo. Así, a mitad de temporada, se vio obligada a renunciar a los que restaba de circuito y retirarse de la competición hasta encontrarse en plena forma física, algo que no ocurre desde 2021. Ante esta situación, ella misma decidió poner cartas en el asunto y operarse de las dos muñecas y del tobillo.

Según reveló ella misma, sufría en ambas muñecas carpal boss, una patología que provoca una prominencia ósea entre el segundo y tercer metacarpiano que le provocaba un dolor crónico, con el que se le hacía muy complicado jugar y mucho más llegar a su mejor nivel. También se sometió a una operación menor del tobillo. Ahora, medio año después, ha anunciado su regreso a las pistas de la mano del torneo de Auckland, en el que también estarán presentes Cori Gauff y Caroline Wozniacki.

Angelique Kerber y Amanda Anisimova

A ellos se sumarán también Angelique Kerber, que anunció su baja de maternidad en el circuito en julio de 2022 y regresará a la pista este 2024, con la intención de seguir ampliando su palmarés, en el que aparecen tres Grand Slams. Otra tenista que se reincorporará al circuito será Amanda Anisimova, quien decidió tomarse un descanso para mejorar su salud mental, antes de volver a coger una raqueta. La estadounidense lleva sin jugar desde el mes de mayo, aunque durante el verano pasado ya retomó los entrenamientos.