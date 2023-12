Así se enteró Olga Carmona de la muerte de su padre tras ganar el Mundial: “No lo sé explicar con palabras”

Olga Carmona en una rueda de prensa con la selección (EFE/ Juan Carlos Hidalgo)

Uno de los grandes hitos deportivos de España en 2023, incluso puede que el más importante, fue la consecución del Mundial femenino de fútbol en agosto. Las protagonistas de la gesta ocupan ahora un hueco notable en el imaginario colectivo, pasando a ser reconocidas como nunca por la gente de a pie. Una de las jugadoras que más ha notado ese salto adelante a nivel de popularidad es Olga Carmona, capital en el triunfo mundialista gracias al gol con el que la Roja se impuso a Inglaterra en la final.

Aquella diana cambió la vida a las 23 campeonas, pero en especial a la defensa sevillana. La integrante del Real Madrid ha hablado largo y tendido sobre la experiencia en una entrevista para MARCA, en la que cuenta cómo vivió el éxito en primera persona. “Me acordé de mi familia porque estaba en el estadio. Es un momento inesperado, nunca pensé que fuese yo la autora del gol de la final. Por otro lado, tiene su parte más triste porque falleció la madre de una de mis mejores amigas y la dedicatoria del gol fue para ella”, recuerda en conversación con el periodista David Menayo.

Te puede interesar: El ninguneo de la Fórmula 1 a Alonso

“Te acuerdas de tus orígenes; de toda la gente que te ha aportado algo a lo largo del camino; de tus compañeras de club que seguramente te han aportado algo a lo largo de todos esos meses; y, obviamente, de todo el grupo que estábamos ahí y que habíamos conseguido lo que estábamos buscando”, expone Carmona al contar lo que sintió cuando llegó el final del duelo por el título y las españolas fueron efectivamente reinas del mundo.

Olga Carmona y Ona Batlle nada más ganar el Mundial (REUTERS/Carl Recine/File Photo)

Cree que la fama no le ha cambiado, aunque su día a día ya no sea tan calmado como antaño. “Por Madrid la gente me conoce, así que cuando salgo a cenar intento ir a zonas más reservadas para estar lo más tranquila posible. Pero también tiene su parte bonita. Me he dado cuenta de que hay muchos niños y niñas que se han aficionado al fútbol femenino y que nos tienen como referentes. Lo llevo con naturalidad, tratando a la gente de la mejor manera posible. Creo que soy muy cercana”, opina.

Te puede interesar: La intrahistoria de la memorable noche de Nico Paz con el Real Madrid en Champions

Así vivió Olga Carmona el fallecimiento de su padre

Sin duda, la confesión más reveladora de la futbolista tiene que ver con la muerte de su padre. Un momento durísimo que contrastó con el logro que tanta felicidad le proporcionó con el equipo nacional. “Me enteré en el momento en el aeropuerto cuando estábamos pasando el control de pasaportes. Me llamó mi madre, que estaba con Jorge (Vilda) y (Luis) Rubiales y me da la noticia. Como te puedes imaginar, fue un momento muy desagradable. Estábamos todas muy arriba celebrando lo que habíamos conseguido y fue un poco shock para todo el mundo”, se sincera en MARCA.

Carmona no dudó: tenía que celebrar la victoria para despejarse lo máximo posible. “El viaje fue duro, me dio mucho tiempo para pensar. Intenté disfrutar de lo que era un momento único y estar con mis compañeras. Sentí que me iba a venir mejor. Pensé que quedándome en casa y perdiéndome la celebración en Madrid Río iba a darle más vueltas a la cabeza y prioricé tener la cabeza ocupada y acompañar al equipo en esa celebración”, explica.

Olga Carmona en acción con España (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

“Fue una mezcla muy rara de sentimientos, no lo sé explicar con palabras. Estoy segura de que él, desde arriba, me ayudó mucho, porque lo que pasó ese día no fue normal y seguro que me dio ese empujón para que el balón entrase”, sentencia la actual tercera capitana de la absoluta y del Madrid, que sigue mirando alto de cara al futuro: “Ojalá podamos llegar a las semifinales de la Nations League y luego a la final y estar en esos Juegos Olímpicos que tanto nos ilusionan”.