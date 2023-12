La intrahistoria de la memorable noche de Nico Paz con el Real Madrid en Champions: “Llámalo ya”

Nico Paz celebra su gol con el Real Madrid ante el Nápoles (REUTERS).

Cumplida la hora de partido, el Real Madrid seguía sin asestar el golpe definitivo que le permitiera tumbar al Nápoles y lograr el pleno de victorias en Champions para certificar así el liderato de su grupo. Rodrygo había brillado con un gol que ya es marca de la casa y Bellingham había encandilado, un partido más, al público del Santiago Bernabéu con otro tanto y una nueva exhibición, sin embargo, los blancos necesitaban un soplo de energía nueva para derribar definitivamente al conjunto partenopeo. En ese momento Ancelotti miró a su banquillo y no dudo un instante. “¡Nico!”, le gritaba su cuerpo técnico.

Mauri, preparador físico del conjunto blanco, ya sabía lo que debía hacer. Mandó calentar rápidamente al 32 del Real Madrid, pero, antes de que le diera tiempo a completar ejercicio alguno, Ancelotti ya le estaba reclamando. “¡Llámalo ya!” Nico Paz acudió raudo a su llamada. Ni siquiera se había quitado el peto y ya estaba recibiendo las indicaciones de su técnico. “A jugar, es mejor si vas por dentro”, le decía el italiano. Nico asentía y miraba al terreno de juego imaginando la manera de plasmar esas palabras sobre el verde. Ancelotti ordena y Nico obedece.

Paso adelante en el momento necesario

Tras recibir de espaldas, el canterano recorta a Cajuste, se va hacia dentro como le había pedido su entrenador, dispara y resuelve un partido atascado para el Real Madrid. Su cara al celebrar el gol expresaba lo que su boca transmitió al acabar el partido. “Es un sueño, por un momento ni me lo creía. Me atreví. Estaba en modo automático, no sabía ni qué estaba haciendo. Le pegué y bueno... flipando, la verdad”. Antes de manifestar sus sensaciones y tras las felicitaciones en forma de collejas de sus compañeros, Ancelotti ya se había fundido en un abrazo con el joven canterano y acto seguido le encumbró.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Nico Paz al Nápoles (REUTERS).

“Ha aportado lo que todos esperamos. Es una noche muy especial para él. Es un jugador para el futuro del Real Madrid porque posee la calidad que tiene que tener un jugador de la primera plantilla. Ha aportado al equipo en un momento de dificultad, es lo que necesitamos. Está compitiendo para tener al equipo a buen nivel”, sentenció. La presentación en sociedad del Nico Paz goleador no altera la hoja de ruta marcada por el club blanco basada en la confianza depositada en el jugador, por algo está blindado hasta 2027. Desde el Real Madrid entienden que está preparado para seguir en la dinámica del primer equipo, más aún en este momento de temporada en el que la enfermería blanca tiene superávit de huéspedes.

Un talento del Real Madrid... y de Argentina

Los últimos 30 días de Nico Paz han sido puro Rock and Roll. A sus 19 años ha disputado partidos para cuatro equipos en cinco competiciones diferentes. Finalizó octubre disputando la Youth League con el equipo de Arbeloa, completó el partido del Castilla de Raúl ante el Ceuta, debutó en LaLiga con el primer equipo y marcó en Champions. Los dos últimos intangibles tras haber viajado a Japón con la selección argentina Sub-23 dirigida por Mascherano.

En ese giro hay muuuuuucha calidad...🎩



Pese a su acento chicharrero, natural Tenerife, es hijo de Pablo Paz, exfutbolista argentino que desarrolló la mayor parte de su carrera en clubes españoles y disputó el Mundial de 1998 con el país sudamericano. Su madre es española, pero el joven ha vestido la albiceleste ante el nulo movimiento por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Nico no recibió la llamada de España que sí tuvieron otros de sus compañeros en la cantera blanca. Paz no tuvo noticias ni de los combinados Sub-15, Sub-16, Sub-17 y Sub-19, pese a que en las últimas edades ya era uno de los jugadores con más proyección en Valdebebas.

Ante la parálisis española, la acción argentina. La AFA llevó a cabo hace más de un año un proyecto para amarrar a las perlas del futuro que tenían la posibilidad de jugar con dos selecciones. Scaloni convocó a siete juveniles entre los que se encontraban Alejandro Garnacho, Luka Romero y el propio Nico Paz. La muestra de cariño por parte de Argentina ha hecho que la primera idea del canterano blanco, que era jugar con España, ha ido desapareciendo de su cabeza. La situación es reconducible legalmente, pues hasta que no juego tres partidos con la selección absoluta aún podrá ser seleccionable con la Roja, pero la confianza mostrada desde el otro lado del charco hacen complicada la reconversión. Mientras eso se produce o no, Nico seguirá trabajando en la dinámica del primer equipo del Real Madrid. “Mi gol es un mensaje de que se puede llegar”, sostiene.