Luis Miguel, ídolo de masas en España: agota las entradas para los conciertos de Madrid y anuncia más fechas para 2024

Luis Miguel agota las entradas para las dos fechas de Madrid, en el Santiago Bernabéu

Hace apenas diez días, Luis Miguel anunciaba un segundo concierto en el Santiago Bernabéu después de agotar, en cuestión de seis días, las 45.000 entradas que había disponibles para la primera fecha confirmada, el día 6 de julio de 2024. El cantante mexicano ha convertido su regreso a España, seis años después de su último concierto en el país, en un auténtico éxito, pues también ha vendido todas las entradas para la segunda fecha en la capital, el día 7 de julio.

De esta forma, el intérprete consigue un hito hasta ahora nunca cosechado por otro artista: firmar un doble sold out en el recinto. El nuevo Santiago Bernabéu se ha convertido en el espacio escogido por el artista, escenario que también empleará Taylor Swift el 24 de mayo con su The Eras Tour o el artista argentino Duki. El estadio del Real Madrid busca, de esta forma, convertirse en el núcleo artístico de la ciudad. Con varias capacidades de espectadores, y con césped y techo retráctil, la casa del equipo blanco promete revolucionar el gremio musical de la capital, que hasta ahora encontraba en el WiZink Center o el Cívitas Metropolitano los únicos lugares en los que albergar un concierto de grandes dimensiones.

Tras el furor con el que el público español ha recibido el anuncio del regreso de Luis Miguel, el cantante ha anunciado la gira completa que llevará a cabo por toda España en el 2024, incluyendo en el listado ciudades como Barcelona, Marbella, Murcia, A Coruña, Córdoba o Sevilla.

El cantautor mexicano no visita nuestro país desde el año 2017, cuando vino a presentar su disco México por Siempre, su último álbum de estudio hasta la fecha. “Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro reencuentro en Madrid”, señaló el cantante en un comunicado.

Luis Miguel (Europa Press)

Antes de pisar España, Luis Miguel visitará 15 países de Latinoamérica, además de Estados Unidos y Canadá, llevando a cabo más de 50 conciertos totales. Su Luis Miguel Tour 2023 rompió todos los récords, agotando todas sus entradas en Argentina, Chile, Estados Unidos y México el primer día que se pusieron a la venta.

Las cifras de venta, la demanda de entradas, la expectación por sus conciertos y la relación con sus seguidores sigue en auge, convirtiéndole en uno de los artistas latinos más importantes de la historia. Su gira por España viene con un elemento añadido en el campo de la prensa del corazón: su relación con Paloma Cuevas.

Los conciertos del artista mexicano en el nuevo Santiago Bernabéu no sólo suponen su regreso a Europa, también una acción solidaria de la mano de la Fundación Real Madrid, a la que se destinará una parte de los dos espectáculos de Luis Miguel para colaborar con los diversos proyectos de la asociación.

¿Qué ciudades visitará Luis Miguel con su gira?