Taylor Swift vuelve a España: actuará el 30 de mayo de 2024 en Madrid con ‘The Eras Tour’

Taylor Swift, en uno de sus conciertos de 'The Eras Tour' (Ig; @taylorswift)

Taylor Swift visitará España en 2024. Así lo ha confirmado la cantante estadounidense al anunciar las nuevas fechas internacionales y europeas de su gira The Eras Tour, con la que actualmente se encuentra recorriendo Estados Unidos.

Será el 30 de mayo en el Santiago Bernabéu, la única parada que Swift hará en España. Los seguidores españoles de la artista llevaban tiempo esperando la confirmación de un posible retorno a nuestro país después de la cancelación del festival Mad Cool de 2020 a causa de la crisis del coronavirus, y en el que la intérprete era la gran protagonista de su cartel.

Swift, que a finales de 2022 lanzó su último álbum de estudio, Midnights, contará con la artista Sabrina Carpenter como telonera para su gira internacional, en la que actuará en ciudades como Mexico, Buenos Aires, Tokio, Sídney, Singapur o Rio de Janeiro. En Europa, las principales paradas serán Londres, Liverpool, Paris, Ámsterdam, Dublín, Varsovia o Edimburgo.

Fechas internacionales de la gira 'The Eras Tour' de Taylor Swift

Primer gran evento en el nuevo Bernabéu

La expectación tras la confirmación de las fechas internacionales de The Eras Tour ha sido masiva. No en vano, Ticketmaster, la empresa que gestionará la venta de entradas de los conciertos -y con la que la propia Swift ya tuvo una pugna personal tras la debacle sufrida en el proceso de compraventa para la gira de Estados Unidos-, ha tenido que emplear el sistema de cola virtual para poder lidiar con todas las solicitudes de registro para las entradas.

El concierto de Taylor Swift el 30 de mayo del próximo año es el primer gran evento -no futbolístico- que tendrá lugar en el nuevo y remodelado Santiago Bernabéu. Sorprende, además, que, a diferencia de otros artistas como Beyoncé, Blackpink o Bruce Springsteen, la estadounidense haya escogido la capital, y no Barcelona, como única cita para escucharla entonar en directo su Love Story o All Too Well.

De momento, se desconoce cuáles serán los precios de las entradas y cuándo saldrán a la venta, pero la carrera para conseguirlas promete convertirse en una encarnizada batalla entre los seguidores de la artista.

Para poder asistir a los conciertos habrá que inscribirse en la página oficial de registro de entradas de cada ciudad (Taylorswift.com/tour) hasta el 22 de junio a las 23:59 en el Reino Unido, y hasta el viernes 23 de junio a las 23:59, hora local, en Irlanda y Europa.

Los personas registradas que reciban un código exclusivo tendrán acceso preferente a la compra de entradas en cada ciudad en las fechas y horas de venta que se les indique. Quienes deseen asistir a varios conciertos en lugares diferentes, deberán registrarse una vez por cada ciudad, según ha señalado la promotora Last Tour.

