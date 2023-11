El dato que sitúa a Alonso al mismo nivel que Verstappen esta temporada

Alonso y Verstappen en el podio del GP de Países Bajos (REUTERS).

Más tarde de lo habitual y molesto por las circunstancias. Así comenzó Fernando Alonso en Abu Dhabi el último fin de semana de la temporada. Más tarde de lo habitual porque no se subió a su AMR23 en los Libres 1. Desde el inicio de la temporada, la FIA comunicó que cada uno de los equipos de la parrilla debía reservar dos sesiones de entrenamientos libres para que un piloto novato tuviera la oportunidad de subirse a un monoplaza actual y ganar experiencia. En el caso de Aston Martin, el elegido fue Felipe Drugovich, vigente campeón de la Fórmula 2 y piloto reserva de la escudería inglesa. El piloto brasileño ya ocupó el lugar de Lance Stroll en los Libres 1 del Gran Premio de Italia, completando 24 vueltas e hizo propio en Abu Dhabi.

Y Alonso inició molesto por las circunstancias, ya que el accidente de Sainz, quien perdió el control de su coche y se fue contra el muro, obligó a suspender la segunda sesión de entrenamientos libres y restar tiempo de prueba y error al piloto automático. “Hoy no aprendimos mucho de la FP2. Simplemente, fue mala suerte sufrir dos interrupciones en el segundo entrenamiento, que era muy importante porque era relevante para la clasificación. En Abu Dhabi, solo el segundo entrenamiento corresponde a las condiciones que tenemos el sábado en la clasificación y el domingo en la carrera. Entonces todo esto es muy molesto. Tenemos mucho trabajo por delante. Pero eso es lo mismo para todos”, declaró a Speedweek.

20 veces Fernando

La igualdad reinó en la última clasificación de la temporada. Tan solo hizo falta consultar la tabla de tiempos una vez finalizada la Q1, tres décimas separaban a los diez primeros pilotos, para percatarse de lo apretado que estaría todo. Alonso superó con cierta holgura el primer corte y de forma más apretada la Q2, gracias a un último giro que se tradujo en la eliminación de Hamilton. “La verdad es que no me lo esperaba, porque en el libre tres hicimos cambios, ya de noche los hicimos al no poder rodar en el Libre 2, y por la mañana arrancamos 14 y 15, y de hecho estaba 15 en la Q1…”, contaba el asturiano.

Fernando lo consiguió, de nuevo, y ya son veinte el número de veces que ha logrado colarse en la Q3, ningún piloto de la parrilla le supera. Tan solo Leclerc y Verstappen han sido capaces de igualarlo esta temporada. Especialmente meritoria ha sido la de este sábado, al ser el antepenúltimo piloto de la parrilla en cuanto a velocidad punta respecta. Tan solo en cuatro ocasiones de 24 no ha conseguido llegar hasta la última tanda clasificatoria. “Voy a cerrar bien el año, seguro y voy a pensar que acabo 7º en pilotos y si hay alguna mejora bien, pero cambia poco, no voy a recordar 2023 por la posición en el campeonato, sino por los podios y por volver a sentirme competitivo”, expresó.

Sainz se queda en 18 participaciones, siendo la última en Yas Marina, especialmente dura. En Abu Dhabi no sufrió problemas mecánicos, a diferencia de lo ocurrido en Las Vegas, pero sí de tráfico. Se topó con varios coches en la salida del túnel a pista y más adelante con un Alpine cuando se encontraba en vuelta lanzada. Paró el crono en un tiempo que le permitía pasar el cruce, pero Pérez le bajó a los infiernos. Primera vez que lo visita esta temporada, nunca antes se había quedado sin superar la Q1. La carrera se le antoja complicada para Carlos.