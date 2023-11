Un expiloto de Fórmula 1 revela el motivo por el que Alonso está por encima de Hamilton y Verstappen: “Es un marciano”

Fernando Alonso durante el GP de Las Vegas (REUTERS).

La Fórmula 1 aterrizó en Las Vegas. O mejor dicho, Las Vegas aterrizó en la Fórmula 1. La Ciudad del Pecado, capital universal del entretenimiento y espectáculos, dejó su sello en el gran circo siendo fiel a su dual esencia. Por un lado, presenta la famosa Esfera, cuya construcción costó 2.300 millones de euros, iluminada con motivo del gran premio y, por otro, un circuito en el que se levantan las alcantarillas al paso de los monoplazas y provoca daños millonarios en los mismos. Que se lo pregunten a Carlos Sainz.

El sueño americano del español comenzó en pesadilla. Apenas habían transcurrido nueve minutos desde el inicio de la primera sesión de entrenamientos libres cuando todos los monoplazas, a excepción de uno, se vieron obligado a regresar al box. El que se mantenía sobre el asfalto correspondía al Ferrari de Carlos Sainz. Varias tapas de alcantarilla mal selladas saltaron con el paso de los coches y generaron daños importantes en el fondo plano del SF23. El otro español de la parrilla, Fernando Alonso, partía desde la décima posición tras un sábado en el que el ritmo de su AMR23 no le permitió competir por los puestos de arriba.

Te puede interesar: El ‘resacón’ de la Fórmula 1 en Las Vegas: feroces críticas, una alcantarilla millonaria y un circuito “inseguro”

“Con un coche menos competitivo, es más fuerte”

El asturiano comenzó la carrera de la peor manera posible, con un trompo en la primera curva que le condenó al último puesto de la parrilla y la obligación de tener que remontar para conseguir puntos. Finalmente, Alonso lo hizo de nuevo. Exprimió al máximo su monoplaza y logró un meritorio noveno puesto que despertó los elogios de integrantes del mundo de la F1 que le sitúan por encima de Verstappen y Hamilton. “En mi opinión, con un coche no competitivo, Alonso es el más fuerte de todos”, ha explicado el expiloto Robert Kubica en el podcast Gurulandia.

“Siempre digo que en el 90% de los pilotos que han llegado a los equipos grandes de todas formas iban a hacerlo, porque ves marcianos como Alonso, Verstappen y Hamilton… pero Fernando es el más fuerte de todos con el coche menos fuerte. Más que Max y Lewis. Fernando es bravo y da el máximo siempre”, asegura el polaco, que también reflexionó sobre la dificultad de la Fórmula 1. “Siempre digo que la F1 en las primeras dos o tres filas es un deporte, pero cuando corres en la parte de atrás es otro. “La verdad es que si sacas medio segundo y pilotas un Red Bull acabas subiendo al podio, aunque seas un novato. En cambio, pese a que seas un fenómeno, si estás en Williams o cualquier equipo pequeño te cuesta estar entre los 15 primeros. Cuanto más lento es el coche, más difícil es para un novato pilotar”, reflexiona.

Te puede interesar: La millonaria cantidad de dinero que tendrá que pagar la FIFA al Barça por la lesión de Gavi con la selección española

Quejas de Alonso por el estado del circuito

El GP de Las Vegas fue accidentado desde antes de que se apagara el semáforo. Uno de los coches del Drivers Parade dejó una mancha notable de aceite en la parrilla de salida. Si la pista estaba complicada, el incidente fue el colofón final de un cóctel que acabó siendo mortal para las aspiraciones del asturiano cuando los motores ya rugían. Alonso trompeó por completo en la primera vuelta y se tocó con el Alfa Romeo de Valtteri Bottas. “Creía que era el final”, aseguró Alonso tras verse del revés.

Verstappen durante el GP de Las Vegas (REUTERS).

“La verdad es que salí bien, pero en la primera curva perdí el coche. No sé si estaba entre varios coche o fui yo solo... Pero cuando he visto al Alfa Romeo de Bottas enfrente he pensado que la carrera se había acabado. El nivel de agarre de la pista sí que era muy bajo. Con el neumático duro frío nos ha costado. Soy consciente de que este problema es igual para todos, pero es bastante peligroso un asfalto sin agarre en un circuito urbano. Hemos hecho más de lo que pensábamos, Lance ha salido p19 y ha acabado 5º, muy top. Conmigo hemos perdido una oportunidad, pero bueno, salía 10º, he acabado p9, está bien”, asegura.

Una vez vista la bandera a cuadros, Fernando se pronunció sobre los acontecimientos que rodeaban a un gra premio marcado por el espectáculo y show fuera del trazado. “Sé que el espectáculo desde fuera parece bueno, pero estos coches no están hechos para tomar curvas a 80 kilómetros por hora, sino para rodar en Barcelona, en Silverstone, y maximizar el potencial de un F1. Hay que buscar un equilibrio en el calendario con carreras tradicionales. La carrera estuvo bien organizada, quizás los horarios eran demasiado tarde para los mecánicos, para la prensa y para los pilotos. Creo que el segundo año será mucho mejor, también sucedió así en Miami. Aquí hay cosas que mejorar, pero creo que en general fue un buen evento”.

“Creo que está bien. Pero el nivel de agarre del asfalto es muy bajo. Sé que es lo mismo para todos, pero en un circuito urbano es un factor muy peligroso. Lando Norris tuvo un accidente bastante fuerte, parecía que corríamos en condiciones mixtas, mitad seco y mitad mojado, y eso en un circuito urbano es un poco extraño. Dentro del coche la carrera fue divertida, hubo batallas entretenidas. Pero el nivel de agarre y la temperatura del asfalto puso a los neumáticos bajo mucho estrés y con mucho graining. Quizás para el año que viene podemos aprender. Pero luego la carrera estuvo bien organizada, quizás los horarios eran demasiado tarde para los mecánicos, para la prensa, para los pilotos. Creo que el segundo año será mucho mejor, también sucedió así en Miami. Aquí hay cosas que mejorar, pero creo que en general fue un buen evento”, comenta Fernando. Las Vegas se mantiene en estado de pendiente de evolución, lo normal tras las primeras veces.