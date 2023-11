Cientos de manifestantes se concentran en Ferraz por decimoséptimo día consecutivo

Un grupo de jóvenes durante la decimoséptima jornada de protestas en Ferraz. (Carlos Luján / Europa Press)

Cientos de personas —a falta de dato oficial— se han vuelto a concentrar por decimoséptima jornada consecutiva en la calle Ferraz, donde se encuentra la sede nacional del PSOE, para protestar contra los pactos del partido y la ley de amnistía. La zona sigue acordonada por los agentes, que han confirmado que mantendrán el despliegue hasta que resulte “preciso”.

Los manifestantes han llegado sobre las 19.30 horas, aunque la asistencia aumentó de forma considerable a partir de las 20.00 horas, como viene siendo habitual. Las personas, arropadas con la bandera de España, han llenado la esquina de Ferraz con Marqués de Urquijo bajo un fuerte dispositivo policial y con vallas de protección atadas con cadenas.

Te puede interesar: Rumbo y origen de los jóvenes ultra que protestan en Ferraz: “Es la primera manifestación a la que vengo”

Los jóvenes que acuden a estas protestas portan banderas de España —algunas con simbología franquista— y pancartas en contra de la amnistía, además de proferir insultos contra Pedro Sánchez y algunos ministros. Los partidos independentistas y la policía también han sido objeto de críticas. En primera línea se han reunido varios manifestantes con banderas con el rostro de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por la banda terrorista ETA en 1997, bajo las palabras “En tu memoria”. Las familias de las víctimas del terrorismo llevan meses pidiendo que no se utilice su dolor para hacer política.

Un grupo de jóvenes se enfrenta a los antidisturbios durante una manifestación contra la amnistía. (Diego Radamés / Europa Press)

Los cánticos “Frente alta, España se levanta”, “Pedro Sánchez, hijo de puta” y “Unidad Nacional” son una vez más los más escuchados entre los asistentes, que también llevan carteles pidiendo auxilio a Europa para que “salve a España y a la democracia” así como otros que llaman a la movilización de la sociedad: “España, despierta. Movilízate”. Los asistentes, con megáfono en mano, han vuelto a llamar a una huelga general el próximo 24 de noviembre. El parón está convocado por Solidaridad, el sindicato de Vox.

La Policía incauta una pistola entre los manifestantes

La Policía Nacional ha incautado este sábado, durante la decimosexta jornada de protestas en las inmediaciones de Ferraz, una pistola a uno de los manifestantes. El portador, un alférez alumno de la Academia General de Zaragoza, ha sido intervenido en uno de los cordones de seguridad que los agentes mantienen frente a la sede nacional del PSOE. Los antidisturbios redactaron una propuesta de sanción de multa en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero el individuo no ha sido detenido. La multa podría alcanzar los 30.000 euros. El Ejército le ha abierto una investigación al alumno, que se arriesga a ser expulsado de la escuela, según ha avanzado El País.

El joven ha sido interceptado por los agentes antidisturbios en un control policial en la calle Marqués de Urquijo, donde se concentran cada día cientos de manifestantes para protestar contra la amnistía. La pistola no era la oficial, dado que no pueden sacarla de la escuela. El alférez, que estudia en la misma Academia Militar que la princesa Leonor, llevaba consigo, además del arma personal, una guía de pertenencia —documento que acredita su propiedad—. Los alumnos de la Academia General Militar de Zaragoza no tienen permitido salir con armas de la escuela.

Texto elaborado por Europa Press