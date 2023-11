Sainz vuelve a estallar por la sanción de la FIA: “Esperaba más de la Fórmula 1, estoy extremadamente enfadado”

Carlos Sainz después de la clasificación del GP de Las Vegas (REUTERS).

Todo al rojo en Las Vegas. Leclerc fue el piloto que más y mejor entonó el “¡Viva Las Vegas!” de Elvis Presley. De menos a más, pero con gran ritmo a lo largo de todo el fin de semana, se mostró intratable bajo la noche de Las Vegas. En un año más bien gris para él, con varias poles, pero poco lustre, el monegasco sale a ganar este sábado el GP de Las Vegas desde la primera posición de la parrilla. Sainz no se quedó atrás, Ferrari volaba. Paró el cronómetro a 44 milésimas de su compañero de equipo estableciendo el segundo mejor tiempo de la parrilla. Proeza que mutó a anecdótico debido a la sanción de diez posiciones que arrastraba desde la primera sesión de entrenamientos Libres.

El sueño americano de Carlos Sainz en forma de pesadilla. Apenas habían transcurrido nueve minutos desde el inicio de la primera sesión de entrenamientos libres cuando todos los monoplazas, a excepción de uno, se vieron obligado a regresar al box. El que se mantenía sobre el asfalto correspondía al Ferrari de Carlos Sainz. Varias tapas de alcantarilla mal selladas saltaron con el paso de los coches y generaron daños importantes en el fondo plano del SF23. Mala suerte inicial para él en un escenario en el que hay que rodar mucho para construir la confianza.

“Estoy decepcionado, pero no sorprendido”

Otros pilotos como Esteban Ocon también sufrió daños por el mal estado de la pista y se verá obligado a cambiar el chasis. La FIA reaccionó mostrando la bandera roja y suspendiendo la sesión de entrenamientos libres hasta nuevo aviso. “Dañamos completamente el chasis, el motor, la batería. Creo que esto es inaceptable. Nos costó una fortuna, le han jodido la sesión a Carlos. Seguramente no pueda disputar los Libres 2, creo que eso hoy en día es simplemente inaceptable”, dijo Vasseur, jefe del equipo Ferrari. Finalmente, el español pudo rodar en la segunda tanda de entrenamientos.

Sainz, molesto por la sanción, no se mordió la lengua una vez finalizada la clasificación. “La frustración y rabia que siento no se irán fácilmente, lo que ha pasado habla por sí solo. Había un problema de seguridad en el circuito que destrozó mi coche. Mis mecánicos debieron invertir cinco horas en construir un coche nuevo, y luego recibimos una penalización de diez puestos por algo que no tiene nada que ver con nosotros”, explica.

“Estoy decepcionado pero no sorprendido. Ya este año se ha demostrado que este deporte puede cambiar en varias situaciones. Sí, me sorprende que quien hace las reglas no tenga el poder, en un caso de fuerza mayor, para regular por encima cuando algo está tan claro que no depende ni del equipo ni del piloto. Pero las normas, los equipos... esperaba más del deporte en esta situación. Hay equipos rivales que aprietan para que reciba una penalización y me sorprende un poco, pero llevo mucho tiempo en el deporte y entiendo que esto es un negocio, que hay mucho dinero a la hora de terminar en una posición u otra. Estoy extremadamente decepcionado y enfadado con toda la situación. Esa es la palabra. Y de mal humor, esperaba más del deporte”, sostiene.