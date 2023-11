La conversación ‘secreta’ de la reina Letizia con Bad Gyal: “Hablamos de moda y de música”

Bad Gyal. (Europa Press)

El pasado 18 de septiembre, la cantante Bad Gyal se convertía en una de las protagonistas de la ceremonia de entrega de los Premios La Vanguardia en Barcelona. La artista, que fue reconocida con el galardón al Talento joven internacional, se saltó el protocolo al subir al estrado para recoger su premio, ya que decidió saludar a la reina Letizia antes que a Felipe VI, un momento que se viralizó en redes. Ahora, la catalana ha contado los detalles desconocidos de aquel encuentro y ha revelado la conversación que mantuvo con la esposa del rey antes de la gala.

La cantante de Fiebre ha protagonizado una entrevista en el pódcast de Chente Ydrach, donde ha recordado cómo vivió aquella entrega de premios y ha explicado el motivo por el que dio la mano antes a la consorte al subir a por su galardón. “¿A quién saludaste primero?”, preguntaba con una sonrisa el entrevistador para abordar el tema. “A la reina”, contestó la artista.

Así, Bad Gyal aprovechó la ocasión para explicar que se dirigió a Letizia en primer lugar porque sentía una mayor cercanía con ella debido a la charla privada que habían mantenido antes. “La saludé primero a ella porque había pasado mucho rato hablando con ella y me entendí con ella. Tuvimos una conversación como más natural, más personal. Conecté con ella y por eso me salió saludarla primero”, comentaba.

Además, la joven confiesa que el monarca también fue amable con ella, pero sintió más complicidad con la reina porque habían hablado “de mujer a mujer”. “Hablamos de moda, de música… y había una energía entre nosotras como de que ya nos conocíamos un poco”, concluyó.

“Llevo un mes sin fumar”

Además de relatar su encuentro con Letizia, Bad Gyal ha sorprendido en este entrevista anunciando que ha dejado de consumir marihuana. El momento se producía al confesar que cada vez lleva una vida más tranquila, poniendo a su padre como ejemplo: “Mi padre siempre ha sido un tipo sano, enfocado, con los pies en el suelo. (...) Yo parezco muy loca por mis letras, mis vídeos y la gente siempre piensa ‘esa va drogadísima’ y no, yo soy una tía supersana, cada vez más, cada vez más aburrida...”, expresaba.

“¿No fumas hierba?”, preguntó sin tapujos el entrevistador. “Esto no lo he dicho aún y... ¡madre mía, este vídeo va a estar en muchos sitios!”, decía con reticencias antes de continuar hablando. “Ahora mismo llevo un mes sin fumar”, revelaba. “A mí se me conoce por ser la más fumada, no sé qué va a pasar si aquí en Puerto Rico le voy a dar unos tiros a un porro”, confesaba sin tapujos.