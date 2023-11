Nacho Álvarez renuncia a la propuesta de Sumar de ser ministro y deja sus cargos en Podemos

Nacho Álvarez, en una intervención ante la prensa en el mes de octubre. EUROPA PRESS

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha anunciado este viernes que renuncia a ser ministro, como había propuesto Sumar, y que dimite de todos sus cargos en Podemos: “Es evidente que la actual dirección de Podemos ha perdido la confianza que depositó en mí cuando me nombró miembro de la Ejecutiva”, ha sostenido.

“En mi cultura política no es concebible aceptar un cargo al margen de la organización de la que uno forma parte”, ha añadido Álvarez agradeciendo al mismo tiempo la confianza depositada en él por parte de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que este viernes le ha ofrecido ocupar un ministerio en el próximo Gobierno, si bien es una decisión que Podemos “no respalda”. “Agradezco la confianza que Yolanda Díaz deposita en mí, pero no puedo aceptar ser ministro del Gobierno si la dirección de mi organización no lo aprueba”, ha destacado en su mensaje en redes sociales.

Te puede interesar: Moody’s avisa del efecto negativo para el rating de España de los pactos con Junts y ERC para la investidura de Sánchez

En su carta, Álvarez hace un repaso de su trabajo en la formación donde ha trabajado “con esfuerzo, ilusión y compromiso” en un proyecto que, según ha indicado” “ha sido trascendental para entender los cambios que se han dado en la política durante los últimos diez años”. En este sentido, ha querido destacar el papel “crucial” que ha supuesto Podemos para “redefinir y oxigenar el mapa político español” que puso fin al bipartidismo y ha remarcado que se siente “orgulloso” de haber formado parte de esa historia.

No obstante, Álvarez también ha admitido haber tenido en diversas ocasiones “diferencias relevantes” con la orientación de Podemos que siempre les ha trasladado en los órganos de dirección. “Considero que la auténtica lealtad a un proyecto político pasa por buscar los puntos en común que nos unen, expresar con honestidad las diferencias para trabajarlas y hacerlo en los órganos de dirección, no en los medios de comunicación”, ha lanzado.

Dicho esto, ha enfatizando en la pérdida de confianza en él por parte de la dirección actual, por lo que ha considerado que “lo más honesto es dar un paso a un lado y dimitir” de todos sus cargos en el partido dejando tanto la Secretaría de Economía como el Consejo Ciudadano Estatal y la Ejecutiva. Así, ha anunciado que volverá a ejercer como profesor de economía en la Universidad Autónoma de Madrid en cuanto concluya su mandato al frente de la Secretaría de Estado “en los próximos días” para después agradecer también a Pablo Iglesias y a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la confianza puesta en él.

Te puede interesar: Medio centenar de militares retirados reclaman al Ejército que destituya al presidente

A su juicio, la principal fortaleza de las fuerzas progresistas y de izquierda “pasa por la unidad” y por la “fraternidad” entre los proyectos. “Los partidos no se deben a sus responsables o a sus militantes, sino fundamentalmente a los ciudadanos a los que aspiran representar”, ha apostillado en su texto. Para finalizar, Álvarez ha avanzado que seguirá trabajando por “impulsar la igualdad, la libertad y una sociedad más justa y equitativa”. La dimisión de Nacho Álvarez es la tercera salida de un cargo de la ejecutiva de Podemos desde septiembre después de Sofía Castañón, que abandonó la secretaría de Cultura, y Alejandra Jacinto que ocupaba la de Vivienda.

“A los pies de los caballos”

A esta noticia ha reaccionado la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha expresado su “enorme tristeza” por la dimisión de Álvarez y ha recriminado que su partido no se merece las “estratagemas” de Sumar. “Ponen a nuestra gente a los pies de los caballos”, ha expresado en redes sociales. Esta reacción llega precisamente después de que Díaz haya mandado un documento a la cúpula del partido donde planteaba que Álvarez entrara en el Gobierno por la cuota de Podemos y que la formación se comprometiese a cesar los “ataques e insultos”, algo que ha sido criticado por Belarra al ver una estrategia entre Díaz y Pedro Sánchez para “justificar que les echan” del Gobierno de coalición. Además, Podemos lleva reclamando que Irene Montero es su opción para estar presente en el Gobierno.

Te puede interesar: Pedro Sánchez inicia el capítulo más complicado de su ‘Manual de Resistencia’: maniatado por Junts y ¿chantajeado? por Podemos

El ya exsecretario de Estado de Derechos Sociales era una apuesta de Díaz como ministro habiendo liderado antes el equipo negociador de Sumar para el acuerdo programático de coalición con Sumar y ejercer de portavoz económico de la coalición en campaña. Así las cosas, la distancia entre Álvarez y la dirección se plasmó con el actual pacto de coalición, del que los morados se desmarcaron y se quejaron de que no habían sido informados de los pormenores de la negociación, algo que el propio exdirigente replicó al asegurar que todos los partidos estaban al tanto.

Perfil de Nacho Álvarez

Profesor del departamento de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Álvarez comenzó su carrera política cuando se enroló en Podemos convirtiéndose en uno de los referentes del partido al ocupar la Secretaría de Economía del partido en 2014. De perfil técnico y habitualmente alejado de la disputa política, en pleno choque de cara a la Asamblea Ciudadana de 2017 conocida como Vistalegre II impulsó junto a la exdirigente Carolina Bescansa una tercera vía para tratar de fomentar la unidad, en pleno choque entre los sectores del exlíder Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, cuando éste militaba en el partido.

Al fracasar su iniciativa, Álvarez, junto a Bescansa, decidió entonces dimitir de su cargo y no integrarse en ninguna lista para dicho congreso pero Iglesias le recuperó casi al instante y le dio un puesto de invitado permanente en la ejecutiva morada, para que siguiera ostentando la parcela de economía. El exvicepresidente también recurrió a él cuando en 2019 se fraguó el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos al designarle como secretario de Estado de Derechos Sociales, tarea que continuó cuando la actual líder de Podemos, Ione Belarra, fue designada ministra de Derechos Sociales. En la última Asamblea Ciudadana del partido fue elegido miembro del Consejo Ciudadano y mantuvo su puesto como secretario de Economía en la Ejecutiva de Belarra, cargo al que ha renunciado este viernes.

*Información de Europa Press