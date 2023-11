Shakira se corona con su sesión con Bizarrap: ‘Pa tipos como tú’ se lleva la canción del año y juntos ofrecen un espectáculo memorable sobre el escenario

La cantante colombiana Shakira y el compositor y DJ argentino Bizarrap (d), durante su actuación en la gala anual de los Latin Grammy celebrada este jueves en Sevilla. EFE/Julio Muñoz

Después de la descafeinada primera actuación de Shakira en los Latin Grammy 2023, por fin la artista colombiana ha estado a la altura de las circunstancias ofreciendo un espectáculo pletórico junto a Bizarrap, al son de su mítica sesión 53, también conocida como Pa’ tipos como tú.

El medley incluía en principio varias sesiones, el VOL 57, el 52 y el 53 y ha sido un auténtico espectáculo por la mezcla de géneros, que ha empezado con rap y electrónica para derivar al folclore y por fin, al tango. Ha sido el momento en el que ha aparecido la colombiana con una malla prácticamente transparente con motivos étnicos y tacones y, por fin, bailando como solo ella lo sabe hacer, moviéndose por el escenario e inundándolo todo con sus movimientos.

Te puede interesar: Shakira agradece a España su primer Latin Grammy de la noche: “Por estar ahí en lo bueno y en lo malo”

Este gran show ha estado coronado con el Gramófono que ha conseguido a la Mejor Canción del Año, que ha dedicado a sus hijos: “Les he prometido que voy a ser feliz, que me van a ver reír, porque se lo merecen. En el pasado ya no hay nada, solo merece la pena el futuro, y ya estoy pensando en las canciones que voy a escribir, en las giras y en todo lo que me queda por hacer”.