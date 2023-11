Shakira y Karol G: por fin los Latin Grammy son de las mujeres

Karol G y Shakira, las reinas indiscutibles de estos Latin Grammy (Fotos: Getty).

Como en todas las esferas del arte ha tenido que pasar mucho tiempo para que las mujeres alcancen (o superen) el reconocimiento de sus compañeros masculinos. Los Latin Grammy no han sido una excepción. Durante más de diez años permanecieron en activo una serie de categorías únicamente destinadas a premiar el talento femenino... hasta que terminaron por desaparecer por su propio peso para que ambos géneros compitieran en igualdad de circunstancias.

Si nos acercamos a las categorías generales, solo Shakira fue capaz de romper ese techo de cristal, alzándose con el mejor Disco del Año gracias a Fijación Oral Volumen 1 en 2006, algo que no se volvería a producir hasta 2021 con El mal querer de Rosalía, artista que repetiría el año pasado consagrándose con Motomami y, casi como un espejismo en 2020, Natalia Lafourcade.

En definitiva, muy poca representación femenina hasta que, gracias al Me Too y las reivindicaciones feministas, se logró una especie de paridad dentro de las nominaciones que, en su mayoría, hasta el momento, siempre habían estado presididas por hombres.

Hitos en los premios para las mujeres en los Latin Grammy

El año pasado Rosalía alcanzó un hito gracias a sus nueve nominaciones y, en esta edición, Shakira y Karol G son las indiscutibles favoritas con siete cada una, por encima de otros compañeros ilustres que hasta el momento, lo habían acaparado todo.

En el caso de Shakira, el mérito no es poco. Fue pionera a la hora de recoger reconocimientos por sí misma y ahora su compatriota colombiana, Karol G parece destinada a recoger su testigo. Juntas además han grabado el tema TGQ en el que se desquitan frente a los desplantes de sus respectivas ex parejas. Un momento de empoderamiento pocas veces visto en unos galardones tradicionalmente heteropatriarcales.

Además, la presencia femenina es de lo más variada en las distintas categorías. Natalia Lafourcade las sigue con cinco nominaciones y Paula Arenas con cuatro. Además, también encontramos a Christina Aguilera, Vanesa Martín, María Becerra, Nicki Nicole o Francisca Valenzuela en diferentes apartados. Un crisol de lo más ecléctico que parece ser solo el principio de toda una revolución que está por venir.

Por el momento, los máximos galardonados en la historia de los Latin Grammy corresponden a méritos masculino: el rapero y productor Residente, el mítico Juan Luis Guerra, Juanes, la agrupación Calle 13 y el español Alejandro Sanz. Esta discriminación histórica poco a poco se ha ido compensando, pero todavía queda mucho por conseguir y las miradas están puestas precisamente en esta edición en la que por fin el poder femenino podría alzarse con la mayoría de las estatuillas.

Una de las declaraciones de intenciones por parte de la Academia Latina de la Grabación, fue crear el Leading Ladies of Entertainment, a través de una serie de homenajeadas, líderes en el sector musical y que este año se centrará en las figuras de Rondines Alcalá (fundadora de la agencia de entretenimiento que trabaja entre otros con Ricky Martin o Camilo), la cantautora chilena Mon Laferte, Simone Torres, productora vocal e ingeniera y Ana Villacorta López, promotora de Sony Music México. Además, el galardón Person of the Year, recae también en una mujer, Laura Pausini.