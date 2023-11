Danna Paola, en los Latin Grammy 2023: “He tenido un renacimiento muy grande”

La cantante y actriz mexicana, Dana Paola, en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023

Dana Paola, con un look gótico, se pasea por la alfombra roja de los Latin Grammy 2023 que este año se celebran en Sevilla. En esta edición ella es protagonista. Va a presentar la gala junto a Sebastián Yatra, Paz Vega y Roselyn Sánchez y, minutos antes de que empiece el gran evento, atiende a Infobae España. Presentar este acontecimiento de carácter internacional es para ella una “ilusión”, “una oportunidad muy grande, un orgullo tremendo”. “Estoy muy agradecida con la Academia por invitarme este año a ser host”, asegura.

La cantante y actriz, especialmente conocida en España por su papel de Lucrecia en Élite, augura que va a ser una noche inolvidable. “Se lo prometo, va a ser muy especial, las actuaciones son increíbles”, apunta. Y es que habrá números estelares de la mano de Rosalía, Maluma, Shakira, María Becerra o Rauw Alejandro, presentadores de altura y galardones históricos para Laura Pausini o Antonio Banderas. Va a ser una noche que situará a la música latina en un peldaño aún más alto si cabe.

“Celebramos obviamente al icono de este año que es Laura Pausini —afirma Danna Paola— qué te puedo decir, es muy mágico”. La artista ha sacado recientemente un single con Aitana, AQYNE, y ahora mismo se encuentra un momento dulce de su carrera. “He tenido un renacimiento muy grande desde que estuve nominada. Me estoy por fin sintiendo muy cómoda con lo que estoy haciendo. Me tomó tres años preparar mi nuevo álbum y este año estar acá ya con el álbum terminado, sabiendo todo lo que viene me ayuda mucho a seguirme inspirando de más artistas”, ha concluido la mexicana.

El momento viral de Danna Paola y Yatra

El cantante colombiano y la mexicana son los presentadores oficiales de los famosos premios que reconocen a lo mejor de la música, junto a Paz Vega y Roselyn Sánchez Crédito: X/@rariiiiisima

Sebastián Yatra y Dana Paola han acaparado la atención debido a un inesperado momento durante una conferencia de prensa. Antes de la entrega de premios, los presentadores se reunieron para hablar sobre este emblemático evento, generando un vídeo viral en el que presuntamente Sebastián Yatra “le hace el feo” a Danna Paola. Pero en verdad, lo que ha ocurrido es que, en el momento de hacer la foto de grupo, el cantante colombiano ha preferido ponerse en un lateral para tener menos protagonismo y le ha pedido a Roselyn Sánchez que se pusiera junto a la mexicana, un gesto que no ha gustado muchos de los fans de Danna Paola. En redes sociales, sus seguidores se han mostrado molestos, pero se trataría únicamente de un malentendido y percepción del momento.

