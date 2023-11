Joao Félix se desinfla: firma su peor arranque goleador desde que juega en España y siembra dudas entre Barça y Atlético

El jugador cedido al Barça Joao Félix agradece a la afición desplazada hasta Hamburgo. (FC Barcelona)

22:51 horas del pasado 1 de septiembre. Resta poco más de una hora para que finalice el mercado de fichajes veraniego y consigo la posibilidad de inscribir futbolistas para la temporada 2023/2024. El Barça necesita moverse con rapidez y precisión para evitar exceder el límite financiero y esquivar la clausura del mercado. El tiempo corre en su contra, pero las decisiones a su favor. Joan Laporta, presidente del club, dio un paso al frente y presentó en LaLiga el aval para terminar de confeccionar una plantilla competitiva que sea capaz de pelear por títulos.

Ante la demora del pago de 20 millones de euros que el fondo de inversión Libero Football Financa debía realizar, el presidente azulgrana avaló su patrimonio personal para poder acometer nuevos fichajes e inscribir a los jugadores en LaLiga. La apuesta, arriesgada donde las haya, sirvió para certificar los fichajes de Joao Cancelo y Joao Félix. El primero, una petición expresa de Xavi Hernández, y el segundo, un viejo anhelo del presidente azulgrana cuya llegada contó con el beneplácito presidencial y las dudas en el banquillo.

De la ilusión al estancamiento

Xavi no se opuso al fichaje del atacante luso, pero su decisión se decantaba más por diferentes perfiles de jugador. Sin embargo, el inicio de curso del exjugador del Atlético le quitó la razón al técnico y se la dio al presidente azulgrana. En cuatro partidos anotó tres goles, repartió tres asistencias y exhibió una considerable cantidad de filigranas y destellos de calidad que desataban la ilusión en las gradas de Montjuic. Había encajado a la perfección en el esquema de Xavi tras su Erasmus en Londres.

“Joo Félix no solo le gusta al presidente, nos encaja a todos. Es un talento natural, un jugador rápido que puede jugar por la izquierda, por dentro, se puede adaptar a las tres posiciones de arriba”, argumentó Xavi mientras el portugués brillaba sobre el césped. Sin embargo, desde aquella declaración del técnico azulgrana a mediados de septiembre, Joao Félix no ha vuelto a ver puerta. Diez partidos consecutivos en el dique seco y con tan solo dos asistencias en su haber.

Números que empeoran si nos centramos en los guarismos ligueros: doce jornadas y un único gol. Datos traducidos en el peor arranque de temporada del portugués desde que compite en LaLiga. El rendimiento del luso ha descendido tanto que incluso Xavi prescinde de él en momentos importantes. En Anoeta, cuando su equipo no pasaba del empata ante la Real Sociedad, decidió sustituirle por Lamine Yamal. “El empate no nos valía. Hemos hecho cambios para ganar. Hemos ido a por el partido”, explicó el técnico azulgrana al ser cuestionado por la sustitución del luso.

Su futuro, una incógnita

Joao Félix se fue al banquillo contrariado y realizando sus ya clásicos aspavientos de rabia, los mismos que exteriorizaba cuando defendía la casaca rojiblanca y era Simeone quien le cambiaba. Por aquella época los problemas de regularidad del jugador eran más que evidentes. “De Joao quiero que sea un jugador determinante. Que sea regular en el juego”, llegó a afirmar el técnico rojiblanco. Años después, el Barça sufre la misma versión insulsa del futbolista. Nula presión tras pérdida y habitual desentendimiento defensivo que desemboca en inferioridad numérica para su lateral.

Actuaciones que le complican el futuro. Cedido en el Barça por el Atlético hasta final de temporada, Joao Félix no tiene asegurada su estancia en la Ciudad Condal y deberá aplicarse para recuperar su mejor tono anímico y futbolístico si no quiere regresar al Atlético, donde sabe que no entra en los planes de un Simeone recién renovado hasta 2027. A sus 24 años, aún es joven, pero emergió en la elite siendo tan joven que da la sensación de que el tiempo se le acaba. Este domingo (16:15), tendrá ante el Alavés una nueva oportunidad para que el talento derrote a la irregularidad.