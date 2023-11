Los socios del Madrid defienden a Vinicius y responden a Piqué: “Nadie la olvidará, querido Gerard, pero tú la recordarás siempre”

El presidente del club, Florentino Pérez (i) durante la Asamblea General del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas. EFE/ Victor Lerena

Con motivo de la celebración de la Asamblea anual del Real Madrid en Valdebebas, los socios compromisarios han tenido, como siempre, la oportunidad de tomar la palabra tras el discurso del presidente, Florentino Pérez. En esta intervención, han dado su opinión sobre la situación del club, así como sobre los acontecimientos en torno a la institución que más preocupan.

Ana María Mate, socia 49.417, fue tajante sobre el tema de racismo que envuelve a Vinicius: “No se puede blanquear los ataques de racismo a Vinicius, me gustaría condenar la pasividad de las instituciones deportivas. Los rivales están todo el partido provocándole. O empiezan a cuidarle o estamos muy cerca de revivir la situación del año pasado”. El propio presidente dijo que “quienes han querido que la víctima parezca culpable... es una de las mayores vergüenzas”.

Te puede interesar: Tebas responde a Florentino Pérez: “Añade mentiras gravísimas sobre LaLiga”

Otro socio, Juan Gutiérrez Marín, en relación con las últimas declaraciones del ex del FC Barcelona, Gerard Piqué, en las que afirmó que nadie se acordaría de la última Champions del Real Madrid en París, aprovechó para lanzarle un dardo al exfutbolista: “Nadie la olvidará, querido Gerard, pero, sin embargo, tú la recordarás siempre”.

Santiago Bernabéu, sede para el Mundial 2030

En el turno de preguntas para el presidente, se planteó la posibilidad de que el nuevo estadio del Real Madrid acoja la final del Mundial 2030, en una edición especial para esta cita mundialista que se celebrará en tres continentes: Europa, América y África. “Nosotros queremos que el Bernabéu sea el centro de eventos de Europa. Es difícil encontrar en el corazón de la ciudad un espacio que pueda guardar el césped en tres o cuatro y esté ya dispuesto para otro acontecimiento. Sobre la final del Mundial 2030... ¿Bueno, pues seguro, no? No habrá otro estadio mejor. ¿Verdad? El Bernabéu no solo va a cambiar al Real Madrid, sino a toda Madrid. Todas las reformas se han hecho para que se ingrese todos los días y no tengamos que vivir solo de los 26 que hay fútbol. Pues oiga, yo creo que no tendremos competencia.

Y digo más: esto de que se guarde el césped, le podría decir que es un invento mío... ¡Qué lo es! A nadie se le había ocurrido que eso se podía hacer, hablamos con ingenieros y lo hemos conseguido. Ahora hay un lugar en el centro de Madrid para todo tipo de actividades. Y por eso estamos muy satisfechos. Tengan la seguridad que en el Bernabéu se van a hacer muchas cosas... que todavía no puedo decir”.

Te puede interesar: Florentino Pérez carga contra el nuevo formato de la Champions y reivindica la Superliga: “Es más necesaria que nunca”

Nace la Ciudad Real Madrid Florentino Pérez

‼️🏟️ Ciudad Real Madrid Florentino Pérez



🗣️ Aprobado el nuevo nombre de la ciudad deportiva blanca por aclamación popular



🎥 @hectorglez29 pic.twitter.com/FUvH3XAgHR — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 11, 2023

Pese a que Florentino se mostraba un poco reacio a ver su nombre “ahí puesto”: “Decir que es un honor, pero lo quiero hacer con discreción. Me gustaría que se pusiera el nombre cuando yo diga, porque aún no estoy preparado psicológicamente para ver mi nombre ahí puesto”.

“Has evitado esto muchas veces. No nos hagas difícil lo fácil. Espero que recibas esta propuesta como un reconocimiento sincero del madridismo. Y que su nombre figure para siempre en la casa de los madridistas”, le decía el socio José Manuel de Carlos. Finalmente, la propuesta ha sido aprobada por aclamación. El pabellón ardió entre aplausos, no hizo falta alzar las papeletas.