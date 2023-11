Tebas responde a Florentino Pérez: “Añade mentiras gravísimas sobre LaLiga”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en una foto de archivo. EFE/Javier Lizón

Este sábado se ha celebrado la Asamblea del Real Madrid en la ciudad de Valdebebas. En ella, se han tratado temas como el nombramiento de Pirri como presidente de honor del club, la solicitud de un crédito para financiar las obras del nuevo estadio Santiago Bernabéu o el cambio de nombre de Valdebebas a Ciudad Real Madrid Florentino Pérez.

En su discurso, el presidente Florentino no ha sentido reparo en criticar el formato que adoptará la Champions a partir de la temporada 2025/25, el cual ha calificado de “insólito, absurdo” y como un “sin sentido futbolístico”. También arremetió contra LaLiga, a quien acusa de “buscar atentar contra el patrimonio personal del club”. “Han intentado de todo. Primero, expropiarnos el 11% de nuestros derechos audiovisuales en 50 años y luego, cambiar la Ley del Deporte para inhabilitar a presidentes...”, añadiendo que “LaLiga contactó con un lobby para expropiar el patrimonio del Madrid y dárselo a LaLiga. Y ya de paso, inhabilitarnos.”

Aprovechó su turno de palabra para criticar también el CVC: “Con CVC buscaron quitarnos durante medio siglo un 11% de nuestros derechos audiovisuales... sin que nos enteráramos. Nos dimos cuenta por la prensa y porque gente honrada nos informó. Esta operación era un gran negocio para su gestor y una desgracia para el fútbol. Real Madrid, Barcelona y Athletic nos negamos, señalamos que eso era ilegal. Y allí mismo informaron de cambios... que también son ilegales y lo señalamos, pese a no estar acogidos. La RFEF también se unió a nuestras demandas ante la ilegalidad, apuntando que quienes ascendiesen, por ejemplo, deberían dar ese 11%... ¡Sin haber cobrado nada, porque lo cobraron los clubes de antes! Es una lacra el CVC, lo señalo y lo señalaré siempre”.

Javier Tebas responde al presidente

Ante estas acusaciones, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, no tardó demasiado en salir a la palestra y contestar a Florentino, emitiendo un mensaje contundente en sus redes sociales: “Escucho el discurso de Florentino Pérez, aparte de repetir año tras año lo mismo sobre los jóvenes, abonados televisivos... que demuestra que ni él ni su equipo gestor se entera de lo que está ocurriendo de verdad, añade mentiras gravísimas sobre LaLiga, miente sobre la subida del sueldo del presidente, ninguna subida, miente sobre la transparencia de Laliga, miente sobre la expropiación de los derechos de televisión... lo único que refleja su “mesianismo” cada vez más desenfrenado, donde quiere que todo gire alrededor de lo que EL “piensa” , @LaLiga es una organización democrática donde el voto es secreto, y si el @RealMadrid no lo eligen a la comisión delegada será porque no tiene el apoyo necesario y mira que es fácil”.