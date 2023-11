Florentino Pérez carga contra el nuevo formato de la Champions y reivindica la Superliga: “Es más necesaria que nunca”

Fotografía de archivo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. EFE/ Javier Lizón

Este sábado los socios representantes del Real Madrid están convocados en Valdebebas con motivo de la celebración de la Asamblea anual. Entre los diversos temas a tratar, el protagonista será el posible nombramiento de José Martínez ‘Pirri’ (78 años) como presidente de honor del club. Además, incluirá la aprobación de cuentas, la autorización de un nuevo crédito para financiar las obras del Bernabéu, así como, la petición de cambio de nombre de Valdebebas por Ciudad Real Madrid Florentino Pérez.

En orden de cosas, la jornada constará de una Asamblea Ordinaria, en la que se tratarán cinco puntos: discurso del presidente, aprobación del presupuesto 22/23 (temporada pasada) y del 23/24 (esta temporada), la propuesta de cuotas sociales para la próxima temporada y ruegos y preguntas. Acto seguido, se celebrará la Asamblea Extraordinaria. En ella, se tratarán tres puntos: el nombramiento de ‘Pirri’, la autorización de la Junta para pedir el crédito de financiación de obras y el cambio de nombre de Valdebebas.

Te puede interesar: Vinicius se reencuentra con el Valencia: la prueba de fuego del Real Madrid para acabar de templarle

Florentino Pérez subió al estrado en medio de una ovación de aplausos. En un día en el que Pirri tomará el testigo de Amaro, un vídeo emotivo ha rememorado su etapa como presidente de honor, hasta que falleciese el pasado 21 de febrero, a los 83 años de edad. Antes de que el presidente comenzase su discurso, ha habido tiempo para repasar los títulos de la anterior temporada, homenajear a Karim Benzema, excapitán del club, actualizar el estado de las obras del Santiago Bernabéu, así como de recordar a otros fallecidos este año como Fernández-Tapias, Pelé, Luis Suárez, Berlusconi, Pepe Domingo Castaño o Ramón Lobo.

Florentino, agradecido por presidir “la mayor institución deportiva del mundo”

“Siempre digo que presidir la mayor institución deportiva del mundo es un honor y en estas Asambleas, quiero agradecer la confianza. Es una enorme responsabilidad, porque exige ser fiel a uno valores, a lo que nos hace ser lo que somos, pilares de 121 años de historia. Somos la mayor institución deportiva, con 500 millones de seguidores entre nuestras redes sociales. Llegamos a todos los rincones y eso es, como digo, una responsabilidad”

Nuevo estadio Santiago Bernabéu

“Este club siempre aspira a más, es nuestra forma de entender la vida. Y ya estamos a punto de concluir nuestro Santiago Bernabéu. Mención especial a los miles de trabajadores de la obra, fundamentales para esta transformación. Y a los socios, que habéis seguido yendo a animar al club pese a las molestias por la que considero una de las obras más complejas de Europa. Vuestro talante es digno de mención. Estamos ya en la última fase del Bernabéu, un estadio que nos hará más fuertes”.

“Bellingham, llamado a ser una leyenda”

“Este año hemos incorporado a Bellingham, quien está llamado a marcar una época, a ser una leyenda del Real Madrid. Hemos recuperado a Fran García y Joselu, dos canteranos, y a Brahim, que viene de ser uno de los mejores jugadores de Italia. Como Güler, el jugador más joven en marcar con la selección de Turquía, y Kepa, un portero con más de 100 partidos en la Premier. Con ellos, a seguir manteniendo vivos los sueños del Bernabéu. Y con los recién renovados: Camavinga, Valverde, Rodrygo y Vinicius”.

Apoyo a los lesionados y recuerdo de Benzema

“Mi apoyo, desde aquí, a Courtois y Militao. Dos de los mejores jugadores del mundo, que han sufrido de lo peor que le puede pasar a un deportista. Todo nuestro cariño (aplaude el pabellón)”.

“Quiero recordar también a Benzema (los aplausos, ahora, son algo mayores que antes). Querido Karim, jamás olvidaremos tu fútbol y que escribiste una historia maravillosa en nuestro club. Un jugador único e irrepetible, un Balón de Oro. Gracias”.

Despedida de Mariano, Asensio, Odriozola y Hazard

“También concluyeron su ciclo otros jugadores. Asensio, ganador de 17 títulos. Muchas gracias. Y también a Mariano, Odriozola y Hazard. Como quiero transmitir mi cariño a la cantera, que realizó una temporada histórica recientemente y de la que hay ocho jugadores, actualmente, en la primera plantilla: Nacho, Carvajal, Lucas Vázquez, Fran García, Valverde, Vinicius, Rodrygo y Joselu. Es la mejor del mundo”.

Reconocimiento a la selección femenina y al equipo de baloncesto

“Quiero felicitar a la Selección por la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Todos debemos sentirnos orgullosos, lo hacemos. Mi felicitación a las ocho madridistas presentes en la plantilla. Saben perfectamente que han cambiado la historia. Jamás olvidaremos ese gol de Olga Carmona...”.

“Y cómo no, el equipo de Baloncesto. Aquella remontada con el Partizan será inolvidable y esa canasta de Llull ante Olympiakos demostró que en este club, sí, suceden cosas que parecen imposibles. Ser del Real Madrid es, ante todo, una actitud frente a la vida. Y nuestro equipo lo ha demostrado”.

Situación económica: “Los ingresos han sido de 843 millones”

“Con respecto a la situación económica, intentaré ser breve. Todo el mundo sabe que las temporadas 2019-20 y 2020-21 estuvieron marcadas por la pandemia. Pero gracias a un arduo trabajo, las cerramos con un resultado positivo. Y en la 2021-22, pese a los aforos reducidos, también nos mantuvimos en positivo. El año pasado, por las obras, hasta febrero no pudimos tener un gran aforo... y pese a ello, obtuvimos 722 millones de euros de ingresos, lo que fueron 13 millones de beneficios”.

“Esta temporada los ingresos han sido de 843 millones, lo que supone un aumento del 16% y un beneficio, tras impuestos, de 12 millones. Hemos contribuido a la Seguridad Social con 342 millones, el 40,5% de los ingresos totales”.

Estado de las obras del Santiago Bernabéu

“Ahora quiero hablar del Bernabéu, una de las obras más complejas de toda Europa, que tendrá una explotación diaria. Me gustaría destacar la cubierta retráctil, que permitirá evadirse de la climatología desfavorable en 15 minutos y el sistema automatizado del césped, un hito en la ingeniería. Ya se ha finalizado el periodo de pruebas del hipogeo, estando instalados los 6.000 LEDs de iluminación. La galería perimetral que va por debajo de toda la grada para distribuir las mercancías esperamos que esté operativa antes de fin de año. Y con la nueva tienda, duplicaremos la exposición y venta”.

“Damas y caballeros, el Bernabéu será un antes y un después. Será el epicentro turístico de Madrid”.

“Cambia la Champions hacia un formato insólito, absurdo, sin sentido futbolístico”

“El fútbol sufre una crisis sin precedente, muy grave. O reaccionamos, o no sobrevivirá como lo conocemos ahora. El principal problema son una serie de gestores que no piensan en los aficionados. El europeo no pertenece a la UEFA y el español, al presidente de LaLiga. Por eso, la Superliga es más necesaria que nunca, ofrecería el mejor fútbol de clubes del mundo. Y exijo más normas al Fair Play Financiero, lo que algunos clubes incumplen sin consecuencia alguna. Esta situación no es estable, no puede serlo

“La Superliga ha estado sufriendo campañas constantes de manipulación, asegurando que nos queremos ir de las competiciones nacionales, lo cual es falso. Serían compatibles. Su único objetivo es fortalecer el fútbol europeo... y sin privilegios ni exclusiones. Basado en la meritocracia. El año que viene cambia la Champions, hacia un formato insólito, absurdo, sin sentido futbolístico. Sin partidos a ida y vuelta y con más encuentros. Absurdo”.

“Solo les importa los intereses de quienes gobiernan este sistema. La UEFA gestiona el fútbol sin trasparencia y sin innovar. Sin saber cómo hacer frente a deportes en constante crecimiento, como el Americano y a los digitales, que atraen al público más joven. Kodak fue líder en fotografía, pero fue a bancarrota por no saber modernizarse. El fútbol no es distinto a ellos. Si no avanzas, te superan. Es evidente; cada año es más evidente”.

“Debemos abaratar el fútbol televisivo”

“Debemos abaratar el fútbol televisivo. Es un sinsentido cobrar más de 100€ y hacer a la gente pagar el 10% del sueldo mínimo por verlo. Es absurdo. No pensar en los aficionados. Y, encima, para ofrecer cada vez un peor producto. El 21 de diciembre conoceremos el resultado del TJ del fútbol europeo sobre este asunto. Confiamos en las 15 personas de la más alta sala que van a decidir el futuro de este deporte. El destino del fútbol”.

Confianza en la recuperación de prestigio y reputación de la RFEF

“Eso en Europa... pero en España es aún más preocupante. No hablaré de la RFEF, que atraviesa un proceso de regeneración que confío recupere su prestigio y reputación. Asuntos tan importantes como la calidad del arbitraje y el VAR... dependen de ellos. Nadie sabe quién traza las líneas del VAR o qué frame se elige para ello. Esto es una constante y genera dudas sobre el arbitraje”.

“La actuación de LaLiga buscan atentar contra el patrimonio personal del club”

“LaLiga y sus últimas actuaciones ante el Madrid. Son de tal gravedad... que buscan atentar contra el patrimonio personal del club. Somos 100.000 socios y los sufrimos. Han intentado de todo. Primero, expropiarnos el 11% de nuestros derechos audiovisuales en 50 años y luego, cambiar la Ley del Deporte para inhabilitar a presidentes... y no hace falta tener mucha imaginación para saber a quién querían poner. La Audiencia Nacional ya ha declarado ilegales estas sanciones”.

“La RFEF también se unió a nuestras demandas ante la ilegalidad, apuntando que quienes ascendiesen, por ejemplo, deberían dar ese 11%... ¡Sin haber cobrado nada, porque lo cobraron los clubes de antes! Es una lacra el CVC, lo señalo y lo señalaré siempre”.

“LaLiga contactó con un lobby para expropiar el patrimonio del Madrid y dárselo a LaLiga. Y ya de paso, inhabilitarnos. Quiero agradecer a los partidos políticos, principalmente a los dos más grandes, por entendernos y no apoyar. Y eso, pese a la bochornosa amenaza de huelga patronal... ridículo el mensaje que se publicó en los partidos. Al final, tampoco fueron a la huelga”.

‘Caso Negreira’

“Está en manos de los jueces y debemos ser respetuosos con los tiempos y plazos. Pero no es normal que se hayan pagado casi 8 millones de euros... y por eso el club se ha personado como acusación. Y estamos admitidos como parte perjudicada. Es un caso de enorme gravedad.”

“Madridismo sociológico universal”

“Lo correcto sería ‘madridismo sociológico universal’. Porque existe. Este es el único club del mundo con más de 500 millones en redes sociales. Una gigantesca legión de aficionados en todo el planeta. Sí, esto es el madridismo sociológico universal. Fuimos el único club fundador de la FIFA en 1904 y promotor de la creación de la Copa de Europa en aquella reunión histórica de París en 1955. El mejor club del Siglo XX y excelentemente posicionado para repetir en el XXI. Claro que existe, es fruto de nuestros valores inquebrantables. Y lo hace gracias a gente como Bernabéu, Gento, Di Stéfano o Santamaría. A base de trabajo, esfuerzo y espíritu, ya son 14 Copas de Europa. Este es el madridismo sociológico universal, un fenómeno digno de estudio y muy difícil de igualar. Esto es el Real Madrid, el mejor club de la historia.