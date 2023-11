Fernando Alonso desvela cómo Lawrence Stroll le convenció para fichar por Aston Martin

El piloto español Fernando Alonso, de la escudería Aston Martin de Fórmula 1, fue registrado este domingo, 5 de noviembre, al celebrar su tercer puesto en el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Isaac Fontana

Fernando Alonso concedió una entrevista a GQ. Habló sobre su victoria más deseada, la 33, la decisión que le llevó a regresar al circuito y sobre lo más importante, el motivo por el que se decantó por Aston Martin. Tras el anuncio de la retirada de Vettel, el asturiano se puso en contacto con el propietario de la escudería de Silverstone, Lawrence Stroll. Después de esta conversación, lo que encandiló al piloto no fueron las palabras de Stroll, sino que lo que le estaba prometiendo lo estaba consiguiendo con hechos. “Hablé con Lawrence sobre la posibilidad de incorporarse al equipo tras el anuncio de la retirada de Sebastian Vettel, y fue muy convincente a la hora de vender el proyecto y a toda la gente nueva que se iba incorporando”, aseguró.

“En la oficina de diseño había grandes nombres procedentes de diferentes equipos. Vi mucho talento. También se estaba construyendo una nueva fábrica para este año, por lo que había un gran proyecto detrás de este equipo, y estaba sucediendo, no eran solo palabras. Los hechos respaldaban las palabras de Lawrence. Pensé que era un movimiento lógico para mí, si quería aspirar a algo más alto que mi equipo anterior. No pasó mucho tiempo antes de que uniéramos nuestras fuerzas”, reveló el asturiano, quien no tenía pensado regresar a la F1 después de su retirada.

Te puede interesar: Las cuentas del Barça para clasificarse para octavos de Champions: esto es todo lo que tiene que hacer

El comienzo de temporada fue muy bueno para el asturiano, que llegó a encadenar siete podios consecutivos, pero todo se truncó. El monoplaza comenzó a dar indicios de errores que desembocaron en malos resultados para el asturiano: 15ª posición en Singapur, quemaduras en Qatar, abandono en Estados Unidos y México, ... Estaba claro que los cambios y mejoras en el AMR23 no estaban dando resultado. Cambió en Brasil, donde en un emocionante adelantamiento en la última vuelta logró la tercera posición.

¿PERO QUÉ ACABAS DE HACER?

¿PERO CÓMO HAS CONSEGUIDO DEFENDER LO IMPOSIBLE?



DON FERNANDO ALONSO DÍAZ. HISTORIA DE LA F1#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/LPijnNjjLm — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2023

Sobre este inicio de temporada, Alonso reconoce que “fue una agradable sorpresa”. “Estábamos pensando que en 2023 estaríamos peleando constantemente entre los diez primeros, y tal vez sería posible un podio o dos, y luego, en 2024, seríamos un contendiente habitual al podio. Nos encontramos luchando regularmente por los podios en la primera mitad de esta temporada y eso fue definitivamente una sorpresa, así que estoy feliz”, aseguró el asturiano, quien indica que “después de algunos años y cambios decepcionantes en la Fórmula 1, fue muy agradable sentir que esta vez un cambio de equipo realmente valió la pena”.

¿Respecto a la ‘33′? Su victoria más ansiada. “Me encantaría que ese número 33 se hiciera realidad. Se ha hablado mucho de ello en las redes sociales. El 33 es un número que veo en todas partes y me encantaría tenerlo. Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando el viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de jubilarse”, sentenció acabando con los rumores de su posible retirada a final de año.

Te puede interesar: Llega a España la revolucionaria forma de propiedad de los clubes que permite a sus aficionados ser accionistas “por el precio de un par de cafés”

“No pensaba volver a la F1, pero todo cambió con la pandemia”

En 2018 anunció su retirada. No tenía pensado volver a competir, aunque mientras hacía diferentes series y proyectos, “siempre estaba mirando lo que estaba haciendo la Fórmula 1″. “Quizá era algo que podría resultar atractivo algún día en el futuro”, apuntó el piloto.

¡GRACIAS POR HACERNOS VIBRAR!

Fernando Alonso anuncia su retirada de la #Formula1 a final de temporada 🇪🇸🏁

➔ 303 carreras

➔ 97 podios

➔ 32 victorias

➔ Campeón Mundial de F1 (2005 y 2006) 🏆🏆 subcampeón (2010, 2012 y 2013) 3° (2007)

➔ Campeón 24 Horas de Le Mans 2018 🏆 pic.twitter.com/5EMENGkO9k — The Medal 1896 (@TheMedal1896) August 14, 2018

“Luego, en la pandemia, recuerdo estar en casa y poner sobre la mesa qué posibilidades tenía para el año siguiente tras terminar el Mundial de Resistencia. Pensaba que solo la Fórmula 1 gozaba de buena salud. A todas las demás categorías les faltaba. Sin patrocinadores, la mayoría de las carreras fueron canceladas, mientras que la Fórmula 1 se mantuvo muy fuerte incluso durante la pandemia. Así que pensé que el próximo reto podría ser el desafío definitivo: volver a la Fórmula 1 e intentar ser competitivo de nuevo”, confesó Alonso.

¿El motivo de abandonar Alpine?

“Tengo mucho respeto por Alpine. Es el equipo (antes Renault) que me dio mis dos campeonatos del mundo, así que siempre estará en mi corazón, nunca les desearé nada malo. Es cierto que cada vez que cambias de equipo siempre tienes algo dentro que te hace mirar tus tiempos de vuelta y tu posición e inmediatamente miras a los de tu exequipo. Si están detrás de ti, siempre hay un poco de alivio porque ‘tomaste la decisión correcta’. Lo ideal sería que Aston Martin ganara y Alpine fuese segundo. Luchar por los podios sería lo mejor”, concluyó el asturiano.