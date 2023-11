‘Semilla del son’: una ‘road movie’ para conocer el legado musical de Santiago Auserón

Santiago Auserón, de Radio Futura, en una escena del documental 'Semilla del son', dirigido por JuanMa Betancourt

“Soy un groupie, armo proyectos para estar cerca de mis ídolos”, dice Juanma Betancourt. El director y productor especializado en películas musicales ha plasmado en Semilla del son su predilección por Santiago Auserón y la banda que el músico conformó en 1979, Radio Futura. El documental, protagonizado por éste, se convierte en un viaje sensorial por las raíces musicales que conforman su ethos vital y filosófico.

España, Cuba y Nueva Orleans se convierten en el caldo de cultivo de este lúdico y sonoro largometraje en el que Auserón se reencuentra con los ritmos que, en 1984, cautivaron a su banda. Fue durante unas vacaciones de Radio Futura cuando el son cubano y el reggae se colaron en las maletas de los miembros de la banda, volviendo con ellos a España y a sus futuras composiciones

“Cuba no es más que una de las múltiples capas que componen el lienzo musical de Santiago, que tiene muchas influencias”, indica Betancourt en una entrevista telefónica con Infobae España. El director quería plasmar la faceta “de investigador” de Auserón y no tanto la de músico.

“La parte más complicada la tuvo Santiago, porque lo que hizo fue una película de alto riesgo”, declara. En Semilla del son, Auserón se aleja de “repertorio habitual”, es decir, las canciones de Radio Futura o Juan Perro (proyecto actual y personal, un laboratorio sonoro en el que sintetiza Cuba, España y Nueva Orleans), si no que canta “viejos sones cubanos con soneros al lado”.

La parte más más sencilla, sin embargo, la tuvieron ellos. “Trabajar con Santiago es muy fácil. Él tiene experiencia delante de la cámara, aunque no le gusta mucho el mundo audiovisual. Santiago ha rehuido de ese universo”, indica Betancourt. No en vano, el director del documental es el segundo cineasta que trabaja con el exmiembro de Radio Futura.”'Eres el segundo director que me dirige después de Pedro Almodóvar’, eso me dijo”, admite. “Aunque no le guste, Santiago tiene un acting natural, no hay más que verlo en los conciertos”, apostilla.

Tras su paso por el Festival de San Sebastián y por SEMINCI (Semana Internacional de Cine de Valladolid), Semilla del son llega a las salas de cine españolas este viernes 10 de noviembre. “Quería construir una una narrativa con su mirada, su manera de ver la música y la vida, y su relación con Cuba. Queda bastante patente en la película”, indica Betancourt.

Cuba fue un descubrimiento para Radio Futura. “Ellos decían tiene que tenía que haber algún lugar en el mundo donde existiera un verso en español parecido al jamaicano”, apunta Betancourt. “Las primeras vacaciones pagadas de Radio Futura se producen en el año 84. Ellos van para Cuba y fue un puñetazo”, añade. Allí descubren el son cubano y, desde entonces, nada fue igual. Santiago Auserón se reencuentra, en formato audiovisual y de la mano de Juanma Betancourt, con una riqueza musical que marcó su vida y que continúa resignificando su presente.