Paula Badosa regresa a las pistas en España para jugar delante de público “muy especial”

Es vez sí, parece que Paula Badosa está de vuelta. La tenista lleva mucho tiempo alejada de las pistas debido a las lesiones que no han dejado de lastar su temporada desde que comenzó el año. Sin embargo, el US Open supuso un antes y un después para su carrera, dado que tuvo que retirarse de la competición antes siquiera de llegar a saltar a la pista y desenfundar la raqueta. Tras este duro golpe, la tenista anunció que daba por concluida la temporada, ya que había tratado por todos los medios volver a la pista, pero los dolores por su lesión no cesaban.

Sin embargo, Paula se resistía a estar tanto tiempo alejada de las pistas y no ha dejado de trabajar para que su regreso fuera más pronto que tarde. Así, hace un mes, la catalana sorprendía a sus seguidores y a los aficionados al tenis al anunciar que volvería a la competición: “Confirmando el buen progreso de mi espalda, mi objetivo es jugar la Billie Jean King Cup”. Dicho y hecho. La capitana nacional de la Selección Femenina, Anabel Medina, no dudó en incluirla en el equipo para enfrentar el torneo. Este mismo lunes, tras varios meses de baja por una lesión de espalda, comentó que se siente “bien, sin dolores y será muy especial jugar delante del público español”.

Además, confesó que “saber que este torneo se jugaba en España ha sido una motivación extra” para acelerar “la recuperación”, ya que desde que “se supo que era en noviembre”, sabía que “podía dar tiempo”. La tenista nacida en Nueva York reconoció ante los periodistas que ha “echado mucho de menos el tenis”, un deporte que ha calificado como su “pasión, pero no lo es todo en la vida”, de modo que se ha tomado este periodo de inactividad como “un tiempo para aprender muchas cosas”, entre ellas a “ser paciente”.

Lo cierto es que el tiempo no espera y la competición ya ha dado el pistoletazo de salida este miércoles con un duelo contra Canadá, con Sara Sorribes y Rebeka Masárová al frente de conjunto español para disputar los partidos individuales, quienes fueron incapaces de imponerse a sus rivales en el primer encuentro de la selección en Sevilla.

En dobles, con las mismas tenistas defendiendo los colores españoles, tampoco hubo suerte. Hasta el momento, el inicio de España en la competición no ha sido el esperado, aunque el torneo todavía no está perdido. Y Medina podría tirar de la estrella española, su “as en la manga”, Badosa; para darle la vuelta al campeonato.

Paula Badosa más cerca de saltar a pista

Hasta el momento, Paula Badosa todavía no ha disputado ningún partido, aún no está en plenas condiciones para afrontar el compromiso. Sin embargo, no se ha perdido un solo entrenamiento para intentar disputar algún encuentro en la competición, una cuestión que podría llegar en los próximos días, si la tenista se siente lista para saltar a la pista.