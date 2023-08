Fin a la temporada de Badosa por su lesión en la espalda: “Nos vemos el año que viene, más fuertes que nunca”

La española Paula Badosa durante su partido ante la letona Jeļena Ostapenko en el Abierto de Italia. (AP/Gregorio Borgia)

No comenzó bien la temporada para Paula Badosa, y no ha conseguido remontarla en estos meses. Se retiró en los cuartos de final del WTA 1.000 de Miami ante Jessica Pegula por una lesión de espalda. Ahora, la 46ª del mundo dice adiós al US Open y a lo que resta de temporada por esta fractura vertebral (L4). Ya en Roma, mediados de mayo, se tuvo que retirar por esta dolencia. Redujo los plazos para la vuelta a las pistas (solo estuvo fuera seis semanas en lugar de las 8-12 estimadas), y a pesar de haber apurado hasta última hora su posible presencia en el major neoyorquino, Badosa decide poner fin a esta temporada desagradable para la jugadora.

“Hola a todos quería actualizaros de mi situación con la lesión... Después de estar luchando muchos meses para volver a competir, doy por finalizada mi temporada. Los que me conocéis sabéis lo mucho que me gusta competir y lo difícil que ha sido tomar esta decisión. Hemos intentado todo junto a mi equipo pero el dolor no me está dejando avanzar. Gracias a la gente que sigue a mi lado en estos duros momentos. Nos vemos el año que viene, más fuertes que nunca”, escribía la tenista en un comunicado en sus redes sociales. En la primera ronda del torneo estadounidense tenía que enfrentarse a Venus Williams (43 años), quien finalmente se enfrentará a la belga Greet Minnen.

No es el primer Grand Slam que se pierde la española. Tampoco estuvo presente en el Open de Australia ni en Roland Garros. El primero a causa de un dolor en el muslo derecho, misma lesión que la dejó fuera de pelear po un puesto en la final de Adelaida, donde consiguió llegar hasta las semifinales (mejor resultado en esta temporada). En el segundo, por esta misma lesión vertebral, que acarrea desde hace varios meses.

Sí estuvo en Wimbledon, aunque no llegó demasiado lejos, ya que, se tuvo que retirar en la segunda ronda. Y es que las lesiones este año no han acompañado a Badosa. No pudo estar presente en Montreal y Cincinnati, a pesar de los esfuerzos, la lesión no le permitió saltar a la pista. La catalana intentó hasta última hora estar en Nueva York, pero decide poner punto y final a esta temporada para poder llevar el tratamiento con tranquilidad y recuperarse completamente de cara a la próxima temporada.

Sin muchas consecuencias en el ránking

En la edición anterior cayó en segunda ronda del major, por lo que esta ausencia en las pistas estadounidense no le repercutirá muy negativamente a la española, ya que, no defiende muchos puntos. Actualmente, ocupa la posición 46 con 1117 puntos. La tabla la lidera Iga Swiatek (9955), seguida de Aryna Sabalenka (8746) y Jessica Pegula (5945).

