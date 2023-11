La Policía carga y la ultraderecha se sorprende: los conservadores y su apropiación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Protestas en la sede del PSOE. (Ricardo Rubio - Europa Press)

El lunes las Unidades de Intervención Policial cargaron contra los manifestantes que, sin previa comunicación ni aprobación, intentaron asediar la sede del PSOE. Las consecuencias fueron duales y a dos velocidades. La primera reacción, la más visceral, fue de los manifestantes, que insultaron e increparon a los agentes: “maricones”, “mi padre es teniente, ¿qué haces?“, “¿cómo nos hacéis esto después de defenderos como lo hemos hecho?”, les echaban en cara los presentes a los agentes desplazados.

Reacciones parecidas también aparecieron en las horas posteriores por las redes sociales: “Nos han gaseado por putodefender España”, expresaba un usuario de X, que se volvió viral minutos después de compartir su queja. Las críticas, muy duras en algunos casos, cesaron cuando Vox, principal instigador de la protesta, marcó criterio. Santiago Abascal, el líder de la ultraderecha evitó personificar en los policías y apostó por señalar más arriba: al ministro del Interior: Fernando Grande-Marlaska.

Pero ¿por qué los manifestantes se sorprendieron de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSDE) hicieran lo que se les ordenó? Juan Antonio Delgado, Guardia Civil de profesión y diputado de Podemos, apunta a que su sorpresa “solo demuestra como la derecha se ha apropiado de la Policía y de la Guardia Civil, igual que de la bandera”, reflexiona por teléfono con Infobae España.

La primera reacción de Delgado es reírse. No se puede creer que haya personas a las que les sorprenda que la Policía Nacional cargue cuando es necesario: “Da igual si es una manifestación de derechas o de izquierdas, si se tiene que cargar se carga y el problema de todo esto no lo tenemos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo tienen todos aquellos que se piensan que como son de derechas contra ellos no van a utilizar material antidisturbios”, asegura.

Esta idea de patrimonialización de la Policía Nacional por parte de la derecha reside, según apunta el sociólogo y politólogo, Daniel Valdivia, a que “la policía ha sido tradicionalmente pensada, desde parte de la izquierda, como fuerza represora de las élites para aplastar las demandas del pueblo”, esta idea es extensible a la derecha, es decir, “la derecha, como élite, cree que a ellos no les van a aplastar”, explica.

Lo que está pasando en Ferraz, “ha puesto de relieve que parte de la derecha se había apropiado de la policía, entendiéndola como los suyos”, sentencia Valdivia, pero, tal y como apunta el sociólogo, no nos damos cuenta de que ahora, las posiciones tradicionales han cambiado, “demostrando que “el rechazo hacia la policía, a izquierda y ahora en la derecha, es minoritario”.

Antidisturbios mantienen el cordón policial en las protestas en la sede del PSOE. (Ricardo Rubio - Europa Press)

Valdivia aprovecha para recordar que “en democracia, el monopolio de la violencia para el control del orden público está en manos del Estado, actuando la policía como ejecutora del mismo”. El Estado entendido, apunta el diputado, como “instrumento que sirve a los ciudadanos, nunca al poder, nunca como estamos viendo con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz”, explica Delgado, que hace referencia a las investigaciones de la Justicia sobre el uso de los recursos públicos en beneficio del PP.

Desde el Sindicato Unificado de la Policía, el mayoritario actualmente, se limitan a explicar que “como sindicato no hacemos valoraciones políticas”, “en nuestro sindicato existen distintas sensibilidades ideológicas, pero a todos nos une la vocación de servicio y la imparcialidad en el ejercicio de nuestras funciones”, completan.

El complejo de la izquierda

Los estamentos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil son “bastante más conservadores que los propios agentes”, relata José Antonio Delgado. Además, “la gran mayoría de los compañeros ya han nacido con Franco muerto o con la democracia asentada, poca gente del Cuerpo está pensando en Franco, como parece que parte de la ciudadanía piensa sobre las FCSE”, sigue el Guardia Civil de Podemos.

Entre las razones por las que parece que la derecha se ha apropiado de la policía, Delgado esgrime como factores clave tres: “Faltan reformas de calado, falta pedagogía y falta que la izquierda se quite el complejo de encima de una vez”, zanja.

Sobre este asunto también se refiere el sociólogo: “La izquierda, cuando la policía hace uso de una fuerza desmedida, siente que puede desgastar su imagen, algo que aún no acaba de gestionar del todo bien”. Ante circunstancias como estas la izquierda no puede evitar retrotraerse a la España franquista: “Es lógico”, apunta Delgado, “por eso debemos trabajar en quitarnos cualquier tipo de complejo y no dejar que se apropien continuamente de un cuerpo que es de todos los españoles, de los de izquierdas y de los de derechas”, completa.

Manifestación en Ferraz contra el PSOE y Pedro Sánchez. (Fernando Sánchez - Europa Press)

Al mismo tiempo, este proceso de identificación de las FCSE con la derecha también se ha asentado en la conciencia colectiva después del uso partidista de un Cuerpo imprescindible para la seguridad de todos los Estados. Este uso partidista “no lo vivimos con comodidad y degrada nuestra imagen porque se nos coloca en un lado en el que no estamos, no queremos estar en ningún lado, simplemente somos Cuerpos de Seguridad”, expresa visiblemente molesto Delgado.

“No son ni sindicatos”

En los últimos años, el apoyo por parte de los miembros del Cuerpo a agrupaciones como JUPOL o JUCIL ha supuesto que la izquierda haya ahondado en el convencimiento de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son de derechas o ultraderecha: “Nos ha hecho mucho daño”, reconoce Delgado.

“Al principio todos les apoyamos, incluso yo”, “creíamos que defendían la igualdad salarial, algo lógico, pero ha derivado en un sindicato de derechas, jaleado por la ultraderecha”, explica el diputado de Podemos. “Utilizan al Cuerpo para hacer política, solo hace falta ver sus tweets y ese no es el papel de un sindicato, estos no son ni sindicatos”, organizaciones han sido acusadas, en numerosas ocasiones, de formar parte de los satélites de la ultraderecha.