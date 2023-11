Nueva polémica arbitral en LaLiga: Omar Mascarell recibe un pisotón, acaba siendo expulsado y el Mallorca se siente “indefenso”

Imagen de la infracción cometida entre Mascarell y Marc Roca (RDC Mallorca).

El partido entre Betis y Mallorca enfilaba el término del primer tiempo cuando otra polémica arbitral hizo saltar por los aires la calma con la que se estaba disputando el encuentro. Ortiz Arias, árbitro del partido, decidió expulsar a Omar Mascarell en una acción en la que, lejos de ser el infractor, es el que recibe el pisotón de Marc Roca. Al tratarse de una segunda tarjeta amarilla, el VAR no pudo rectificar la decisión del árbitro principal y el futbolista del Mallorca tuvo que abandonar el terreno de juego.

Ortiz Arias interpreta que es Mascarell quien impacta en el tobillo de Marc Roca y el Mallorca explota en redes sociales. “NO es segunda amarilla de Mascarell. NO es expulsión. Indefensos y con uno menos por este error”, ha exclamado el club bermellón tras más conocer la decisión del colegiado.

Ortiz Arias, reincidente

El Girona hizo en seis minutos lo que no pudo hacer en los 36 anteriores del primero tiempo: Batir a Fernando Martínez. Los de Míchel lo consiguieron hasta en tres ocasiones antes del descanso, revirtiendo así una desventaja de dos goles. Sin embargo, cuando Ortiz Arias hizo sonar su silbato y decretó el término del primer tiempo, la remontada del Girona no fue el tema de conversación de los aficionados, sino el desempeño del colegiado.

💥 ¡Tremenda la RAJADA de David López al descanso del #GironaAlmeria!



😠 "El árbitro te insulta, te falta el respeto... Es un prepotente y ya lo conocemos todos"



#⃣ #MuchoMásEnJuego pic.twitter.com/TUFBXYTUGe — GOL PLAY (@Gol) October 22, 2023

David López, uno de los pesos pesados del vestuario gerundense, atendió a DAZN antes de enfilar los vestuarios y dio rienda suelta a la adrenalina del partido. “Yo respeto el trabajo de todos, pero la falta de respeto y la prepotencia... yo creo que todos los jugadores de Primera División estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte, pero te falta al respeto, te insulta… Tienes que intentar olvidar y estar en el partido porque se complica el trabajo. Me refiero al árbitro, a Miguel Ángel. Yo creo que los jugadores de Primera División ya lo conocemos todos... Es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Estamos todos trabajando, siempre puedes decir alguna palabra por encima de otra, pero no faltar al respeto, no insultar... Estamos todos en el mismo barco”, sentenció.

La secuencia comenzó a tornarse antes de que David López tomara el micrófono. Antes de empezar la entrevista a pie de campo, el futbolista aclamaba enfadado la presencia del colegiado: “Que se venga, que se venga él también”. Nada más iniciarse la segunda parte, ambos protagonistas volvieron a verse las caras de cerca. Ortiz Arias obligó a David López a quitarse el esparadrapo que llevaba en la muñeca con el que se tapaba una pulsera. Tras el encuentro, Míchel, técnico del Girona, se disculpó en nombre de David López y de todo el club. “David se ha equivocado, entre que el árbitro no le ha dejado ponerse la pulsera y el anillo tampoco, se ha calentado y pedimos perdón por parte del equipo. Son situaciones que debemos controlar”.