La Real Sociedad de Imanol pone a prueba al Barça: primera ‘final’ de la temporada para los de Xavi

Oyarzabal y Kubo celebran un gol de la Real Sociedad (Barbara Gindl/APA/dpa)

Si a Xavi Hernández le hubiesen dado a elegir un rival para su FC Barcelona a continuación del Clásico, a buen seguro que no habría optado por esta Real Sociedad. Y menos, a domicilio. Las pruebas verbales no dejan lugar a las dudas: “Tenemos un test de alto nivel. Es un rival de nivel de Champions. Hace muy bien las cosas. En defensa, ataque, intensidad… Imanol (Alguacil) es uno de los mejores entrenadores de la categoría. Juegan muy bien al fútbol”. Tanto es así que a azulgranas y donostiarras apenas les separan un puesto y cinco puntos en LaLiga antes de medir fuerzas este sábado en Anoeta.

El cuarto y el quinto clasificado se encontrarán a partir de las 21 horas, con estados de ánimo diferentes. Por un lado, el momento especialmente dulce del conjunto txuri-urdin, que se trata de uno de los equipos más peligrosos y en forma de la competición doméstica. Más si cabe, en un Reale Arena en el que todavía no conocen la derrota: cuatro victorias (consecutivas: arrastran la racha) y dos empates. En el global liguero, hablamos de cinco triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

Te puede interesar: La historia detrás del apellido de Aitana Bonmatí

Una inercia positiva que también se ha trasladado a la Liga de Campeones, en la que la Real ha ganado por partida doble como visitante (Salzburgo y Benfica) y ha empatado en su único compromiso casero (contra el Inter de Milán). Tan bien van las cosas por San Sebastián que no se lamenta un tropiezo desde hace casi un mes, ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (2-1). Con tal historial reciente, dar la sorpresa frente a un Barça al que se le atragantan las salidas (se ha dejado seis puntos en cinco de ellas) no es ni mucho menos descartable.

Imanol Alguacil da instrucciones (EFE)

Sobre todo, cuando en tus filas cuentas con dos de los jugadores ofensivos más enrachados de esta Liga: Mikel Oyarzabal y Take Kubo. El eibarrés es el quinto máximo goleador del campeonato, con seis dianas (siete en total si contamos Europa) y en un momento de forma que ratifica por qué es toda una leyenda viva del club. Por su parte, el japonés es séptimo en la carrera por el Pichichi, en su consagración definitiva en España: cinco goles y dos asistencias (una en Champions).

Te puede interesar: Escándalo en París-Bercy: Sinner se planta

Caprichos del destino, Kubo fue canterano del Barça en su infancia. La sanción que la FIFA impuso a los de la Ciudad Condal en 2014 le llevó a salir de la Masía, en plena adolescencia, para no volver: cuando pudo hacerlo, a los 18, el Real Madrid se interpuso. El nipón tendrá que ser vigilado con lupa por su adversario, como bien apuntó Xavi: “No hay que darle opciones de estar en un uno contra uno. Es un futbolista de gran nivel”.

Estos son las nuevas incorporaciones de la Real Sociedad para la próxima temporada

Otro integrante sonado de la Real y que gusta lo suyo en Barcelona es Martín Zubimendi. El centrocampista local fue objeto de deseo blaugrana en verano, aunque acabó quedándose en casa y no parece que vaya a salir de allí a corto plazo. “Es un pivote extraordinario. Domina el juego, los momentos con pelota y sin pelota. Gana duelos. Es un futbolista extraordinario en esa posición. Entiende el modelo que nos gusta en el Barça”, aseguró en mayo, en unas declaraciones que no sentaron nada bien en la Real, el técnico del próximo equipo que pasa por Donosti.

La amenaza del Madrid

Por otro lado, el Barça busca reactivarse tras el mazazo de hincar la rodilla, delante de su público, con el Madrid enfrente. “La palabra conformidad no es del ADN Barça. Nosotros estamos por la excelencia. Las palabras de Gündogan no las hemos visto polémicas, estamos de acuerdo con lo que dijo. Perdimos el Clásico por errores nuestros. No hemos generado polémica en el vestuario”, afirmó Xavi, que no siente que haya urgencias de por medio: “No hay nada perdido, estamos a cuatro puntos de los líderes y tenemos tiempo de subsanar estos errores”.

Sin embargo, la realidad puede ser muy distinta según lo que ocurra este fin de semana. Si el Barça no puntúa en tierras vascas y el Real Madrid se impone al Rayo Vallecano el domingo en el Santiago Bernabéu, pasará a haber siete puntos de margen entre ambos. Una circunstancia que podría repetirse con el Girona, que visita Pamplona este sábado.

Xavi, este viernes en Barcelona (EFE/Enric Fontcuberta)

De producirse, la distancia puede ser más que interesante. Los blancos ya han jugado en campos tan complejos como San Mamés, Balaídos, Metropolitano, Montilivi o el Sánchez-Pizjuán, por lo que el calendario puede serle algo más benévolo: el Barça aún debe emprender unos cuantos de esos viajes tramposos que sí se han solventado en clave merengue.

El que le lleva a orillas del Cantábrico dentro de unas horas es uno de ellos. Para afrontarlo con mayores garantías, se recupera a Pedri, “disponible y al 100%” una vez superada su última lesión. ¿Objetivo? Que las “desconexiones y errores puntuales” del choque previo no reaparezcan en este, pues el desafío vuelve a ser de altura.