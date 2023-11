Escándalo en París-Bercy: Sinner se planta tras ser citado a las 17:00 cuando terminó de jugar casi a las 3 de la mañana

Jannik Sinner en acción (EFE/EPA/TERESA SUAREZ)

El Masters 1000 de París ha sufrido una baja sensible, aunque no se puede decir que el protagonista de la misma no hubiese avisado: Jannik Sinner abandona el torneo al negarse a descansar tan poco como la organización le exigía. El tenista italiano, número cuatro del mundo, terminó su compromiso de segunda ronda contra el estadounidense Mackenzie McDonald a las 02:34 de la mañana de este jueves (victoria por 6-7 [6], 7-5, 6-1) y, si quería seguir en competición, tenía que medirse al australiano Álex de Miñaur a partir de las 17:00. Al tener tan poco margen de recuperación, optó por la retirada.

Sinner empezó a contemplar ese escenario nada más terminar su primer partido en tierras galas. “Es muy tarde, intentaré dormir y recuperarme para ver cómo me encuentro mañana. Veremos a ver cómo estoy […] Sinceramente, no sé si jugaré los octavos de final”, reconoció en sus declaraciones posteriores al choque. A unas horas de su hipotético regreso a las pistas en París-Bercy, oficializó lo que muchos se temían.

“Lamento anunciar que me retiro del partido de hoy en Bercy. Terminé el partido cuando eran casi las 3 de la mañana y no me acosté hasta unas horas más tarde. Tuve menos de 12 horas para descansar y prepararme para el próximo partido”, expuso el de San Cándido en X. “Tengo que tomar la decisión correcta para mi salud y mi cuerpo. Las semanas que vienen con las Finales ATP en casa y la Copa Davis serán muy importantes, ahora me concentro en prepararme para estos eventos importantes. ¡Nos vemos en Turín! ¡Fuerza!”, sentenció Sinner.

Sinner en la final de Viena (REUTERS/Lisa Leutner)

Su equipo ya había dejado entrever un enfado considerable. “Feliz por la victoria de Jannik Sinner, pero cero preocupación por el bienestar de los jugadores con el calendario de París”, posteó el entrenador del transalpino, Darren Cahill, en Instagram. Incluso otros miembros destacados del circuito masculino, como el noruego Casper Ruud, se solidarizaron con su compañero. “14 horas y media para recuperarse. Menudo chiste”, concluía un tuit que escribió, al respecto de la polémica, el octavo clasificado del ranking.

Un problema de instalaciones

Que Sinner haya tenido que sacrificar su participación en la cita con la pista dura de la capital francesa se debe a la gran concentración de partidos en las dos pistas principales de París-Bercy. Sobre todo, en la central. Las instalaciones con las que cuenta este Masters 1000 son pequeñas y el orden de juego acaba extendiéndose hasta horarios intempestivos. Lo cual ya está llevando a plantearse la mudanza a un recinto de mayores dimensiones.

Sinner, a punto de golpear la pelota (REUTERS/Lisa Leutner)

Terminar casi a las 03:00 y hacer toda la rutina pospartido implicó que Sinner no se fue a dormir hasta bien entrada la madrugada. Levantarse a las 10 y tener que volver a la acción por la tarde no era nada apropiado para su salud, que es lo que ha acabado primando. Sin embargo, borrarse por causa de fuerza mayor corta un momento de forma especialmente bueno para él: venía de ser campeón en Pekín y Viena en las últimas semanas.