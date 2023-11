El rifirrafe entre Gerard Romero, Juanma Castaño y Manolo Lama

Respuesta de Gerard Romero a Juanma Castaño tras sus quejas por no poder entrevistar a Aitana Bonmatí, galardonada con el Balón de Oro femenino.

Aitana Bonmatí fue galardonada con el Balón de Oro femenino gracias a su espectacular actuación durante esta temporada, incluido el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, del que fue campeona junto con la selección española. La sorpresa no llegó cuando abrieron el sobre y dijeron su nombre, sino cuando la jugadora del FC Barcelona no pudo atender las entrevistas de ningún medio que no fuese catalán por petición expresa de su club.

La imposibilidad de los medios nacionales a acceder a una charla con la centrocampista generó malestar entre los diferentes medios de comunicación, así lo transmitió Juanma Castaño, en su programa El Partidazo de la COPE. Cuando se enteraba de que habían individualizado únicamente con tres medios catalanes y el resto habían podido tener acceso a un canutazo de la jugadora, Castaño reconoció este “comportamiento habitual y lamentable” por parte del club, con ellos y con todos los medios nacionales. “No puedo entender qué política de comunicación margina a los medios de comunicación que hablen del Barça para el resto de españoles que son del Barça”, manifestó su enfado. “Este odio que tienen nunca nos había pasado y nos está pasando con el Barça de Laporta, es increíble, de verdad”, concluyó, pidiendo solo un trato digno para los compañeros de la SER, RNE, Radio MARCA y de la COPE.

🧐 #LaOpiniondeJuanma sobre @gerardromero:



💩 "Aquí no echamos mierda a nadie, aquí hay pluralidad de opiniones"



❌ "No le debemos nada a nadie"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/X5oVbCLtFZ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 31, 2023

Estas declaraciones de Juanma han sido el detonante para que el periodista y streamer conocido por el éxito de Jijantes FC en Twitch, Gerard Romero, responda. Este aseguraba que con su programa los aficionados culés recibían “intoxicaciones y mierdas” que él y sus colaboradores “tiran día tras día al Barcelona”. “Lamentable eres tú lamiendo el culo a quien han echado e inhabilitado tres años”, aseguró. Quiso continuar que no hay ningún veto, que lo único que no tuvieron fue sus cinco minutos que sí tuvieron radios catalanas. “¿,Les molesta? Pues al Barcelona y a todos los culés les molesta que no traten como Dios manda al Barcelona, igual que tratan a otros clubes, sea el Real Madrid, el Atlético o el Valencia”, aclaró para añadir que “el Barcelona lo que tendría que hacer, cuando viera algunos micrófonos, no hablar”. “Si tiran mierda e inventan, y van haciendo el relato que a ustedes les interesa, lo normal es que el Barcelona no les dé ni una puñetera entrevista”, concluyó.

“Estoy hasta los cojones de intentar vender vuestro relato”, continuó argumentando enfadado Gerard. Pese a esto, el presentador de Jijantes FC afirmaba que no tenía nada en contra de Castaño: “No tengo nada contra ti, pero llevas días dándole cera. Yo no soy perrito faldero de Laporta y no me paga nadie. Soy culé, muy culé, y estoy cansado de que vendas todos los días que el Barça lo hace mal”. “El Barça poco hace para la mierda que le dais desde todos los medios. Ahora ya no tragamos, os plantamos cara, porque vendéis el relato que España os compra. Y si somos culés y catalanes generáis odio, algunos tertulianos que tenéis, contra Cataluña, y ahí empieza el error, por mezclar política y deporte, por el hecho del catalán y estamos hasta los collons y no lo vamos a permitir más, lo siento”, terminó.

Juanma Castaño responde a Gerard Romero

Ante estas declaraciones, Juanma ha querido responder a Gerard y aclarando que no se queja de lo que los medios catalanes tengan o hayan conseguido, sino del trato que el resto de medios reciben. “A mí, que en los medios catalanes tengan todo lo que quieran tener y puedan tener, me parece fantástico. Es que yo haría lo mismo. Lo único que pedí es tener oportunidades también de entrevistar a jugadores del Barça y, desde luego, creo que Gerard Romero no debería nunca decir que el Barça debería tratarnos peor todavía y que debería apartar micrófonos antes de que sus jugadores hablaran para que no estuvieran algunas emisoras delante”, afirmando que pedir eso es de ser “muy mal compañero” y aclaró que en su programa lo que hay es “pluralidad de opiniones y unos opinan de una forma y otros opinan de otra”.

Para demostrar que la cadena no se ceba con el FC Barcelona, sino que se basa en un intercambio de opiniones y de ser críticos objetivamente, Castaño reveló que había intentado fichar a Gerard Romero, por lo que no tiene sentido que diga que trata de echarle mierda al Barça. “A mí me parece muy bien que él tenga el trato que tiene, se lo ha currado, chapó, pero no me gusta que se regocije en el trato que recibimos los demás, debería informarse y ver lo que nos hacen y por qué nos lo hacen”, sentenció.

Manolo Lama se une a la polémica

Totalmente de acuerdo con Manolo Lama



Una cosa es ser periodista y tener tus fuentes, y otra muy diferente es chuparsela a Laporta a cada rato pic.twitter.com/WyzasynUMh — Gravesen (@GravesenFunado) November 2, 2023

Manolo Lama ha querido echar un cable a su compañero y ha salido en defensa del programa y de las críticas de Romero. “El Barcelona nos trata igual que el Real Madrid no nos da ni bola. ¿Y sabes por qué no nos dan ni bola? Porque no se la chupamos. Solo por eso, nada más. El Barça y el Madrid nos tratan igual de mal o igual de bien”, aclaró Lama, quien quiso alegar algo más. “¿Sabes lo que nos pasa Gerard? Que la gente nos escucha porque decimos lo que pensamos. Hay días que decimos que el Barça lo hace muy bien y que el Madrid lo hace muy mal y hay días que pensamos que el Madrid lo hace muy bien y que el Barça lo hace muy mal. Pero nada más y nada menos. Tú a tu producto, que lo haces muy bien, tienes tu gente, enhorabuena, pero que sepas que a nosotros nos trata el Barça y el Madrid igual, exactamente igual”, concluyó.