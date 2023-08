El nuevo dardo de Fernando Alonso a Antonio Lobato tras su segundo puesto en el GP de Países Bajos

Alonso en una rueda de prensa en Zandvoort (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Fernando Alonso vuelve a sonreír. El tercer mejor piloto del Mundial de Fórmula 1 en lo que va de temporada consiguió regresar al podio en el Gran Premio de Países Bajos tras varias carreras en las que Aston Martin no logró competir por los puestos de honor. Su segunda posición en Zandvoort (un lugar que también ocupó en Mónaco y Canadá), sobresaliendo bajo la lluvia, fue la nota más destacada de la que ya es la mejor prueba del año para muchos. Una en la que el bicampeón del mundo español dejó su impronta remontando desde la quinta plaza y quedándose mucho más cerca que de costumbre del Red Bull de Max Verstappen.

Como la euforia por la victoria número 33 de Alonso ha resurgido en 2023, en las retransmisiones televisivas españolas de la F1 se habla de un ‘suflé' que sube, se mantiene o baja alrededor del asturiano. Quien acuñó el término fue Antonio Lobato, la voz por excelencia del Gran Circo en España. Cuya relación con Magic hace tiempo que traspasó los límites profesionales y se convirtió en una amistad. No exenta de piques, eso sí.

Alonso y Verstappen en el podio de Países Bajos (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Para muestra, el pasado fin de semana, en el que Alonso no paró de mandar indirectas a Lobato cada vez que atendía a DAZN. Lo hizo tras la clasificación del sábado, afirmando: “No sé si a él le interesa el suflé”. Y también una vez cosechado el gran resultado del domingo.

Alonso vuelve a lanzarle un dardo a Lobato

“¿El suflé sube algo hoy?”, le cuestionaron al de Oviedo al poco de celebrar, totalmente eufórico, el nuevo éxito de Aston Martin. “Pregunta ahí al plató”, respondió Alonso entre risas. Idéntica reacción suscitó el comentario a Antonio Lobato. “Qué perro es”, comentó el periodista.

EL SUFLÉ 🥮

OTRA VEZ EL SUFLÉ 😂



Por favor, programa de cocina YA para @alobatof1 y @alo_oficial #DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/q8QTIWXvwt — DAZN España (@DAZN_ES) August 27, 2023

Está claro que la relación entre los dos es muy buena, ya que son muchos años ya contando las andanzas de Alonso en el deporte rey del automovilismo. Menos divertido fue el intercambio de pareceres que se produjo en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando a la leyenda no pareció gustarle mucho que Lobato no se posicionase a su favor en una pequeña polémica que tuvo con Carlos Sainz: Alonso consideró que el madrileño le había cerrado el paso al intentar adelantarle en el sprint de Bakú, protestó por ello y no encontró apoyo ni en la FIA ni en el principal medio de difusión de su concurso.

Formula One F1 - Dutch Grand Prix - Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands - August 24, 2023 Aston Martin's Fernando Alonso during the press conference ahead of the Dutch Grand Prix REUTERS/Stephanie Lecocq

Después de responder con tan sólo dos palabras a DAZN después de la carrera normal, en la que fue cuarto, Alonso dejó entrever un cierto malestar en una contestación posterior. “A ver qué depara el futuro. Pero ahí en el plató tendrán otra opinión o tendrán otros intereses. Yo estoy contento”, comentó. “Ese mensajito sé por quién va. Hemos tenido una pequeña discusión por WhatsApp sobre una historia. Nada del otro mundo. Estas son las cosas habituales de Fernando, que te lanza esta pullita así en plan de broma desde la distancia, pero bueno, nada grave. Tenemos distintas formas de opinar en algunos temas”, explicó Lobato. Un rifirrafe sin más, aunque el vacile continúa.

