Quién es Roberto Carballés, el tenista español que eliminó a Rune en la primera ronda del US Open

El español Roberto Carballes Baena en el partido contra el danés Hulger Rune en el US Open 2023. (Geoff Burke/USA TODAY Sports)

Resultado inesperado en el encuentro entre Holger Rune y Roberto Carballés. El danés se estrenaba en las pistas estadounidenses con su mejor puesto en el ranking ATP, además de haber llegado a los cuartos de final en los dos majors anteriores. Por su parte, Carballés no atravesaba su mejor momento. Con el puesto 63 en el ránking ATP, encadenaba 13 derrotas seguidas ante rivales top-10, además de llevar un mes sin jugar por molestias. A esto se le suma la mala suerte en este tipo de torneos, en los que siempre se ha tenido que enfrentar a un rival fuerte.

“Si me he parado a pensarlo, sí… Los otros años también había tenido partidos duros, pero este: Djokovic, Tsitsipas, Rune… Hay que intentar aprovechar las oportunidades, como hoy, para sacar los partidos”, dijo el español. “Me gustaría que no me tocase en primera o segunda ronda con un Top 5, pero es lo que hay”.

Necesitó tres horas de partido y cuatro sets para lograr el triunfo por 6-3, 4-6, 6-2 y 6-2. “Los dos primeros sets han sido muy duros, y luego he notado que él quería acortar los puntos. En los últimos dos sets me he sentido muy cómodo”, señaló el español. Logró un break en el penúltimo juego, consiguiendo la victoria en su servicio. Las estadísticas muestran un acierto de 7/14 en bolas de break y un 76% de puntos ganados con primer saque, datos que lo han permitido que se encuentre de nuevo entre los mejores 64 jugadores de un Grand Slam. Hecho que repitió en 2018 y 2020 en este major, en 2019 en Rolang Garros y en 2021 en el Abierto de Australia.

Carballés se medirá ante Aslán Karátsev (número 77 del ránking ATP), quien venció a Lehecka en tan solo tres sets (triple 6-3). El encuentro se celebrará este miércoles en un horario todavía por definir. “Estoy contento por el nivel que he dado hoy. Ahora tengo que recuperarme, sobre todo que no haya dolores. Espero seguir a este ritmo y hacer un buen torneo”, afirmó.

Cambio de mentalidad

Roberto Carballes Baena da la campanada 🔥 pic.twitter.com/4FXyQgXFB3 — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2023

“Siempre me ha faltado pegar ese salto para poder conseguir grandes victorias”, confirmó Carballés. Y es que el jugador reconoce que el tenis de ahora no se asemeja al tenis que él ha aprendido. “El tenis de ahora es casi todo a dos o tres golpes. La escuela de España, la que nos han enseñado, es hacer intercambios largos”, señaló. Con esto, el de Tenerife asegura tener que “cambiar un poco esa mentalidad”, pero contento y necesitado de una victoria de esta envergadura.

