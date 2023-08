El elogio de McEnroe a Alcaraz que le sitúa por delante de Nadal, Djokovic y Federer

Alcaraz en una rueda de prensa en Nueva York (REUTERS/Mike Segar)

Carlos Alcaraz afronta el que quizá sea el momento más importante de lo que resta de temporada en el US Open. El español, que ha caído al número dos del mundo tras perder ante Novak Djokovic en la final del Masters 1000 de Cincinnati, defiende título en el último Grand Slam del curso. Lo hace en un año de sobresaliente para él, con muchas semanas a las espaldas en lo más alto del tenis mundial y una victoria histórica en Wimbledon, la primera en el historial del murciano.

El de El Palmar está entre los favoritos para imponerse en Nueva York de forma indiscutible. No podía ser de otra manera después del 2022 mágico que protagonizó en el Abierto estadounidense, al que Alcaraz llega con el optimismo que le caracteriza antes de afrontar desafíos de enjundia. “Mi vida ha cambiado un montón”, reconoce. Todo a raíz del triunfo en la Arthur Ashe que le catapultó al estrellato mundial en el deporte de la raqueta.

Te puede interesar: A qué hora juega Alcaraz contra Koepfer

Carlitos ha llegado a la élite tenística para quedarse. Lo saben bien sus rivales en el circuito ATP y también las leyendas. El último en pronunciarse en términos muy elogiosos sobre el vigente campeón en la Gran Manzana ha sido todo un mito como John McEnroe.

Alcaraz, campeón del US Open de 2022 (AP Foto/Charles Krupa)

John McEnroe se rinde a Alcaraz

El ganador de siete majors (cuatro US Open y tres Wimbledon) no ha dudado en poner en un pedestal a Alcaraz, el ganador más joven del US Open desde Pete Sampras en 1990. “Este chaval es increíble. Eléctrico”, ha considerado en las últimas horas el ahora analista del gigante deportivo estadounidense ESPN.

Te puede interesar: El récord de Federer que puede igualar Alcaraz en el US Open

McEnroe le ha definido, además, como “el jugador más completo de 20 años que he visto jamás, y eso incluye a Novak (Djokovic), Roger (Federer) y Rafa (Nadal)”. Palabras mayores las de Big Mac, aunque los tenistas en activo no se quedan atrás cuando se trata de hablar bien de Alcaraz.

“Definitivamente, es uno de los mejores jugadores del mundo estos últimos dos años. Por supuesto, siempre hay alguien pendiente de él en mi equipo, como ocurrirá en el resto. Sé que pasará lo mismo conmigo, probablemente”, ha valorado Djokovic. Habrá que esperar hasta este martes por la noche (ya miércoles en España) para asistir al debut de Alcaraz en esta edición del US Open.

John McEnroe en una imagen de archivo (Lukas Coch/AAP/dpa)

En su primer partido, tendrá al otro lado de la red al alemán Dominik Koepfer, 75 del mundo. Nunca se han enfrentado hasta la fecha y lo harán a partir de las 02:15 hora española.

Seguir leyendo: