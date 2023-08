No fue un accidente de tráfico, fue asesinada: la vecina de Motril que viajaba con su marido ya estaba muerta al sufrir el siniestro

Imagen de archivo de un accidente de tráfico.

El pasado mes de mayo, E. M., de 39 años, vecina de Motril (Granada), moría a causa de un accidente de tráfico. Viajaba con su pareja, José Manuel Jiménez, de 41 años. Él salió ileso del golpe, pero la idea de perder a su mujer le llevo a suicidarse con su arma reglamentaria. Era Guardia Civil y dejaba huérfanas a dos niñas de 15 y 12 años. Ese era, en principio, el relato de los hechos.

La idea del suicidio por no poder superar la muerte de su pareja fue la principal hipótesis que manejó la policía encargada del caso. Sin embargo, la autopsia ha revelado que la mujer no murió por el impacto del coche, sino por asfixia mecánica, lo que no cuadra con la primera versión. E. M. viajaba sin vida cuando el coche se estrelló.

El agente de la benemérita declaró que el accidente se produjo en torno a las ocho de la tarde del pasado seis de mayo, cuando el hombre, con el objetivo de esquivar un obstáculo de la carretera, dio un volantazo. La acción hizo que perdiera el control del vehículo y este saliera, como consecuencia, fuera de la vía, produciéndose una caída por un desnivel de tres metros.

Según se declara en el atestado, José Manuel Jiménez, pudo salir sin importantes rasguños del accidente, por lo que intentó reanimar a su mujer hasta que llegaran los servicios de emergencias, quiénes ya no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Al día siguiente, el agente se puso en contacto con la familia de su mujer para advertirles de que pasaría por la casa familiar. Sin embargo, acudió a la Playa de Granada, donde se suicidó con su propio arma a primera hora de la mañana.

Se confirma la hipótesis del asesinato machista

Según la autopsia y en contra de lo que parecía, E.M. no murió por el accidente de tráfico, sino por lo que el equipo médico denominó asfixia mecánica: es decir, la mujer fue estrangulada. Con esta nueva información sobre la mesa, el juzgado determinó abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este jueves como asesinato machista. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este jueves el asesinato por presunta violencia de género de la mujer, que no había presentado denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año asciende a 37, y son ya 41 los menores huérfanos por violencia machista en este 2023.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado mediante un comunicado del Ministerio su “más absoluta condena y rechazo a este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima”. Ambas piden “todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes”.

