Quién es el padre de Rubiales: exalcalde del PSOE en Motril e implicado en los ERE

Luis Rubiales es el tema del día. Su discurso en la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol, organismo que, de momento, preside, ocupa todas las portadas de los periódicos y los telediarios. Este jueves parecía que el polémico dirigente iba a renunciar a su cargo. Pero ha sorprendido este viernes repitiendo hasta cinco veces que no iba a dimitir.

Rubiales no se va a ninguna parte. Todavía no sabe cuáles han sido sus errores, desde el beso a Jenni Hermoso, a los insultos a quienes no le parecía bien hasta el discurso de hoy, en el que incluso ha llegado a culpar a la jugadora de lo que ha calificado como “piquito”. O incluso ha dicho que la palabra campeones engloba el femenino y el masculino, por lo que hay que usarla antes de campeonas.

Con tanta polémica, la tarde de este jueves se vivió con intensidad en Las Rozas, donde está la sede de la RFEF. Rubiales se rodeó de su círculo más cercano y, entre todos ellos, estaba también su padre, según ha podido saber Infobae España, que estuvo con él hasta aproximadamente las 19.30 horas. Pero ¿quién es? No es alguien anónimo, sino que ha sido alcalde del PSOE en el municipio granadino de Motril. Se puede decir que el ex primer edil ha vivido junto a su hijo los que pueden ser el mejor y el peor día de su vida. El mejor, cuando fue nombrado presidente; el peor, ayer, cuando su primogénito recibió presiones para abandonar la RFEF por su actitud y comportamientos machistas.

Quién es Luis Manuel Rubiales López, implicado en los ERE

Si repasamos su trayectoria, Luis Manuel Rubiales López nació en Motril en 1953. Estudió Psicología y se mudó a Canarias para trabajar como profesor de Primaria. Fue allí donde nació su hijo, en 1977, pero después volvió a su tierra natal para impartir clases en el colegio de San Antonio. No fue hasta 1987 cuando inició su carrera política en el PSOE y, tras ocho años, se convirtió en alcalde del municipio. El socialista gobernó durante dos legislaturas con el apoyo de Izquierda Unida, según ha informado Marca. Pero no terminó en el partido socialista su vida política, sino que en 2010 abandonó la formación para formar parte de Convergencia Andaluza.

Otro de los puestos que ostentó fue el de delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada. Y su paso por el gobierno autonómico fue lo que le llevó a los tribunales, según ha recordado el citado diario deportivo. En 2020 se vio envuelto en la polémica de los ERE y la fiscalía pidió hasta tres años de prisión y una inhabilitación en los cargos públicos de ocho años y tres meses. Ahora ya está jubilado y vive en Motril, con su mujer.

Luis Rubiales sorprendió este viernes a la Asamblea General de la RFEF al anunciar que no dimite de su cargo de presidente y denunció que en su caso "se está ejecutando un asesinato social"

La madre de Rubiales, Ángeles Béjar, se dedicó a la peluquería y, según explicó Vanitatis, en junio de este año se llevó un buen susto al ver que su casa había sido vandalizada durante un allanamiento. Por otro lado, Luis Rubiales tiene una hermana mayor, una información que se destapó en una rueda de prensa cuando Rubiales compartió que cuando era tan solo un bebé su hermana le provocó una fractura en las piernas.

Respecto a sus hijas, durante una entrevista con Risto Mejide en Viajando con Chester, dijo que eran “muy fuertes”. “Más fuertes que yo”, apuntó. “Yo me considero un tío fuerte, pero lo de mis hijas no es normal”, reconoció.

