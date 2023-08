La familia de Daniel Sancho quiere un peritaje psiquiátrico para el joven

Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/danisanchobanus)

Tras la confesión de Daniel Sancho de ser el autor del asesinato de Edwin Arrieta, sus más allegados han pedido privacidad, en la medida de lo posible, para adaptarse a una situación muy complicada. Su madre, Silvia Bronchalo, ya ha viajado a Tailandia para poder reunirse con él, y su padre, Rodolfo Sancho, ha optado por refugiarse en su casa de Fuerteventura antes de hacer frente a un viaje muy complicado.

Mientras que ellos digieren los hechos, es la portavoz de la familia, Carmen Balfagón, quien está en contacto con los medios de comunicación, revelando algunos detalles sobre el caso. En su última aparición, la abogada y criminóloga ha desvelado cuál es el objetivo que busca en estos momentos el entorno de Daniel, que querría que el joven se someta a un peritaje psiquiátrico.

“Creo que es fundamental. Nos falta la evaluación de Daniel. Es algo fundamental. Es algo que pediríamos en cualquier caso en España”, ha dicho en La última noche, refiriéndose a esta prueba en la que un médico psiquiatra analiza el estado psíquico de una persona que se encuentra en un proceso judicial.

Te puede interesar: La autopsia indica que Edwin Arrieta murió degollado por Daniel Sancho

Silvia Bronchalo, en la prisión de Koh Samui. (Mediaset España)

“A nosotros nos gustaría, si es posible, que tuviese un peritaje psicológico psiquiátrico. Vamos a ver de qué manera podemos conseguirlo. Volvemos a lo mismo, tenemos que encontrar la explicación que damos a todo esto. Queremos ver en qué situación está Daniel para arrojar luz a todo esto”, siguió durante su intervención, revelando que para el entorno del cocinero se pregunta por encima de todo el motivo que le llevó a cometer el crimen.

“Nos falta el gran interrogante. Tenemos la batalla de poder demostrar si ha habido una motivación suficientemente fuerte en Daniel para cometer este crimen. Permíteme que me exprese como criminóloga: no hay crimen en el que no haya motivación. Queremos que se resuelva todo”, sentenció.

Daniel Sancho acompañando a la policía para reconstruir toda la secuencia del asesinato, descuartizamiento y ocultamiento del cadáver de Edwin Arrieta. (SOMKEAT RUKSAMAN/EFE)

Resultados de la autopsia

Mientras la familia de Daniel Sancho busca la forma de comprender o entender lo sucedido, la policía tailandesa continúa con las pesquisas relativas al caso. Este lunes 21 de agosto se ha hecho pública la autopsia y esta indica que Edwin Arrieta murió degollado por Daniel Sancho.

Así lo ha afirmado este lunes 21 de agosto a EFE el número dos de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, a cargo de la investigación del crimen cometido el pasado 2 de agosto. Revelado que: “Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses”.

Seguir leyendo: