Rodolfo Sancho, contundente tras conocerse la condena de su hijo por “asesinato premeditado”

Rodolfo Sancho en el photocall de 'Y Todos Arderán'. (Patricia J. Garcinuno/WireImage)

Concluida la investigación por la muerte de Edwin Arrieta, la policía tailandesa ha concluido que el cirujano colombiano fue asesinado de forma premeditada por Daniel Sancho. Aunque era lo esperable, según las últimas declaraciones emitidas por los cuerpos de seguridad del país asiático, la noticia ha sentado como un jarro de agua fría a la familia. Al menos eso es lo que sobreentiende el último comunicado emitido por sus representantes, Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás.

Según han confirmado, Rodolfo Sancho, el padre del cocinero, está recluido en su casa de Fuerteventura, de la que “no sale ni a pasear al perro” porque “no quiere que nadie le vea”. El actor está sufriendo una gran presión mediática que se ha sumado a la conclusión de la policía y está pasando por un momento muy complicado.

Por ello, ha tomado una decisión contundente para protegerse a él mismo y a su familia en la medida de lo posible. Así lo ha confirmado en este último comunicado, en el que ha anunciado “su firme decisión de no acudir, ni informar, a ningún medio de comunicación, hasta que no se produzca el cese definitivo de la totalidad de medios de comunicación en el domicilio, y sus inmediaciones”.

Te puede interesar: Las frases más duras sobre Daniel Sancho vertidas por la policía de Tailandia: “No ha sido un accidente, el asesino tenía un plan”

De este modo, no solo estaría buscando tener espacio para digerir el duro futuro que se cierne sobre su primogénito, también proteger a su hija pequeña, Jimena, fruto de su relación con la actriz Xenia Tostado, pues su mayor interés es que la niña se mantenga ajena. “Dicha presencia, como ya se ha insistido, alteran la vida de una menor que nada tiene que saber, en estos momentos, de la situación por la que está atravesando su padre”, continúa el texto.

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, es escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui, en Tailandia, de camino a los juzgados (EFE/Somkeat Ruksaman)

En España

Por todo esto, de momento Rodolfo se quedará en España, en su casa de Fuerteventura, desde donde ha conocido la conclusión policial. “Lo han encajado como un punto y final a todo lo que se preveía, el encaje ha sido muy malo. Este tema es muy difícil de vivir desde el punto de vista de la familia”, ha contado su portavoz Carmen Balfagón en el programa Fiesta, de Telecinco.

Creo que en algún momento Rodolfo irá, pero tenemos que encontrar el momento”, apuntaba su abogada sobre su viaje a Tailandia para encontrarse con su hijo. Y es que como confesaba, el intérprete “lo está pasando francamente mal” y tiene que “rearmarse psicológicamente” antes de ir a Tailandia a ver a Daniel Sancho. “No es una situación que nos podamos imaginar”, afirmaba.

10/05/2015 Rodolfo Sancho y su hijo Daniel, en una imagen de archivo de 2015. Tras la detención de Daniel Sancho Broncalo en Tailandia por el presunto asesinato y desmembramiento del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta en la isla de Koh Phangan -un delito que él mismo ha confesado ante las autoridades policiales del país asiático y por el que podría enfrentarse a pena de muerte- todas las miradas están puestas en su familia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La esperanza de la familia está en conmutar la pena capital por cadena perpetua y que Daniel no sea condenado a muerte por el crimen: “Sabemos que Tailandia nunca ha ejecutado a pena de muerte a una persona que no sea tailandesa, a un extranjero. Vamos a intentar que Daniel Sancho no sea la excepción a la regla, vamos a confiar y a ver qué pasa”, terminaba Balfagón.

Seguir leyendo: