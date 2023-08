El PP descarta una crisis interna y se abre al uso de lenguas cooficiales: “Tienen que interpretarse como algo enriquecedor”

Los senadores del Partido Popular Javier Maroto y Pedro Rollán (EFE/Zipi Aragón)

Ni reunión secreta extraordinaria con toda la cúpula, ni congreso para reforzar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. El PP niega esta mañana que en el partido haya movimientos internos que pongan en cuestión al presidente del partido. “En ningún caso se ha hablado de congreso ordinario o extraordinario, y yo no estuve ayer en ninguna reunión, ni yo ni Rollán”, ha dicho el vicepresidente segundo del Senado, Javier Maroto, en una entrevista en Onda Cero.

También ha hablado de la reunión en Génova, que ha enmarcado dentro de la normalidad y ha precisado que el objetivo era analizar cuestiones que afectan al país: “La noticia sería que no hubiese reuniones en Génova”, ha ironizado.

El presidente del Senado y vicesecretario de Organización Autonómica del PP, Pedro Rollán, también ha negado un supuesto Comité de Dirección u otro tipo de reunión. “Pudieron coincidir dentro de la sede, pero no creo que se tratase como algo extraordinario, sino natural y normal”, ha precisado Rollán, que ha replicado que en algunas informaciones se dijese que estaban presentes personas que se encontraban fuera de Madrid en esos momentos.

Además, ha respaldado el liderazgo de Feijóo después de que ayer el PP perdiese la presidencia del Congreso por bastante diferencia de apoyos frente al PSOE, tras haberse quedado sin los 33 diputados favorables de Vox, que apoyaron a su propio candidato en vez de a Cuca Gamarra.

“La figura de Feijóo se ha visto reforzada en cada cita electoral (...) Parece lógico que quien ha ganado las elecciones se le permita la posibilidad de gobernar y de servir a los españoles en igualdad”, ha subrayado Rollán, dejando claro, de esta manera, que el partido no da por perdida la oportunidad de ir a una investidura, aun sin apoyos.

“No se ha alterado nada, no he visto una información de que Vox retira el apoyo a una posible investidura. No se establece ninguna relación entre la Mesa y la investidura”, ha asegurado el dirigente ‘popular’.

Precisamente, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se ha manifestado este viernes al respecto en una entrevista en Telecinco. Ha indicado que su partido está “esperanzado y confiado” de que el PP “levante el teléfono” y hable con ellos.

📺 @Igarrigavaz en @elprogramadear



"Nosotros tendemos la mano en todo momento y la sorpresa fue ver cómo el PP no decidió avanzar en ese camino de generosidad y patriotismo".



⬇️ HILO ⬇️ pic.twitter.com/kN7O9AbC6X — VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 18, 2023

Tras reconocer que se quedaron “perplejos” con lo sucedido ayer en el Congreso, ha precisado que ahora quieren saber la posición del PP respecto a ellos: si les reconocen como un socio fiable, imprescindible para conformar alternativas o si se encontrarán al “Partido Popular del señor Feijóo, de la estrategia de Murcia”.

El PP no se cierra al uso de las lenguas cooficiales

Sobre el anuncio de este jueves de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de que permitirá el uso del euskera, el catalán y el gallego en el Congreso, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha subrayado que en esta Cámara ya está “total y absolutamente normalizado”. “Creo que es una herramienta de distracción de Sánchez. Lo digo desde la humildad, el uso de la utilización de las lenguas no forma parte de las principales preocupaciones de los españoles”, ha opinado al respecto.

Y ha ido más allá, al alegar que las lenguas tienen que interpretarse como algo “enriquecedor” y no de confrontación.

Sin embargo, Maroto no ha compartido esta afirmación. A su juicio, Armengol cometió un error, no solo al olvidarse del valenciano, sino al acatar una petición de los independentistas para “agredir, imponer, dificultar y encarecer”. Así, aunque ha dicho que el PP respeta las lenguas cooficiales, “hay que aplicar el sentido común” en el Congreso, donde todo el mundo habla español, por lo que poner “traducción simultánea” para debatir una ley no lo es.

Ha precisado que en el Senado se puede hablar en las lenguas cooficiales en el debate de las mociones (que corresponden a las proposiciones no de ley del Congreso), pero no para tramitar una ley, ni durante la sesión de control. “Es un coste enorme y ralentiza los procesos”, ha argumentado Maroto.

