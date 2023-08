PSOE y Sumar se crecen tras la victoria en la Mesa del Congreso: “Se puede armar una mayoría para la investidura”

El presidente del Gobierno en funciones y diputado socialista, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, durante la durante la sesión constitutiva del Congreso. (EFE/Chema Moya)

Lo que el 22 de julio parecía algo muy lejano, ahora está más cerca. Y el complejo escenario que arrojó el 23-J, tras la celebración de las elecciones generales, ahora parece más desenredado. De fondo, una victoria con alto valor simbólico para muchos actores que aguardan la siguiente fase, aunque con más confianza en medio de un panorama político marcado por la incertidumbre.

En resumidas cuentas, la victoria de PSOE y Sumar en la batalla de la Mesa del Congreso da aire a estos partidos, pero también a la mayoría de formaciones dispuestas a investir a Pedro Sánchez frente a un Alberto Núñez Feijóo que constató este jueves que no es más ganador el que más tiene, sino el que es capaz de conseguir los apoyos suficientes.

Francina Armengol es ya presidenta del Congreso. Liderará un órgano de carácter progresista con la presencia de PP como único representante del bloque de la derecha. Y es que los populares dejaron a los de Santiago Abascal sin asiento en la máxima instancia de la Carrera de San Jerónimo. La socialista se impuso a la candidata popular, Cuca Gamarra, por 178 votos frente a 139.

Y estas cuentas suponen más que llevarse el premio de la Mesa del Congreso: “Se puede articular una mayoría de Gobierno”, resume una voz cercana al presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez. Esta valoración, compartida este jueves por muchos representantes de PSOE y Sumar, es el resultado de negociaciones a contrarreloj y al filo del alambre hasta casi el momento de la votación.

Acuerdo sobre la hora

“La noche ha sido bastante larga”, dijo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, después de anunciar un acuerdo con el PSOE para permitir la Presidencia de Francina Armengol. Una hora antes, en la Ejecutiva de Junts, su secretario general, Jordi Turull, trasladó a los suyos un principio de acuerdo con los socialistas para este fin.

Sendos acuerdos se basan en cuestiones que hasta la fecha el PSOE se había negado en anteriores legislaturas: garantizar el uso del catalán y otras lenguas oficiales en sesiones plenarias en el Congreso, constituir una comisión sobre el caso Pegasus, el espionaje que afectó presuntamente a políticos independentistas, y otra sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, de los que este jueves 17 de agosto se cumplieron seis años.

Para allanar el camino ante estas peticiones históricas y desatascar las negociaciones, hubo un “hecho” y “no una promesa”, como dijo la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. En concreto, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, remitió anoche una carta al Consejo de la Unión Europea (UE) para trasladar la decisión del Gobierno de incluir las “lenguas españolas distintas del castellano que gozan de estatuto oficial en España” en el régimen lingüístico de la UE, tal como había prometido Sánchez este miércoles por la mañana en el Congreso.

La diputada de Junts, Miriam Nogueras, durante la sesión constitutiva de la XV Legislatura en el Congreso. (Eduardo Parra/Europa Press)

Asimismo, la propia presidenta del Congreso se ha estrenado en el cargo anunciando que permitirá el uso del catalán, el gallego y el euskera en la Cámara Baja desde la sesión constitutiva de este jueves. A falta de que esta predisposición se concrete a través de una reforma del Reglamento, los partidos nacionalistas e independentistas de los que depende la izquierda para reeditar el Gobierno de coalición se han congratulado por este primer paso.

PSOE y Sumar superan la primera bola de partido

En cualquier caso, pese a superar la primera bola de partido, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el BNG, las formaciones que han respaldado este jueves a los candidatos del PSOE y Sumar en la Mesa, han lanzado un aviso a navegantes: esta votación no presupone el apoyo a Pedro Sánchez en una investidura. “No tiene nada que ver con la negociación sobre la investidura. No se moverán promesas ni voluntades políticas sin garantías de cumplimiento. Nosotros no fiamos nada”, avanzó Nogueras.

También, desde los partidos que sostienen el actual Gobierno de coalición reconocen ser conscientes de ello, asegurando que a partir de este viernes empieza una nueva fase. Ambos son conscientes de que gran parte de las negociaciones versarán sobre la resolución del conflicto político catalán, cuyas soluciones no son compartidas en el independentismo. “Para algunos”, la amnistía “no es suficiente”, señaló Rufián en relación al partido de Carles Puigdemont.

No obstante, desde el PSOE, su portavoz, Patxi López, tomó las negociaciones para la Mesa como un primer punto de partida y los acuerdos con ERC y Junts como un gesto para poner en valor la resolución de los problemas políticos a través de la política. “Quiere decir no derivar todo a la Justicia”, profundizó. En Sumar, su líder, Yolanda Díaz, insistió en dar su apoyo a explorar una ley de amnistía: “Las leyes se aprueban cuando hay mayorías”.

En este sentido, alegó que “lo importante es contar con mayorías, como hoy”. Y con esa premisa y esta constatación ante algo que parecía imposible afrontan PSOE y Sumar el difícil reto de revalidar esta mayoría para investir de nuevo a Pedro Sánchez y conformar por segunda vez un gobierno de coalición. A la espera de que el rey designe al candidato para la investidura, el líder del PSOE gana puntos para tratar de hacerse con el primer puesto en esta carrera.

